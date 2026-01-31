English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായി സുനേത്ര പവാർ മാറും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:12 AM IST
  • സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്കായി സുനേത്ര പവാർ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ.സി.പി നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേർന്ന് തീരുമാനത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകും.
  • ചഗൻ ഭുജ്ബൽ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സുനേത്രയെ ഈ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

Maharashtra New Deputy CM: മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ആദ്യ വനിതാ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി; അജിത് പവാറിൻ്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

മുംബൈ: വിമാനാപകടത്തിൽ അന്തരിച്ച അജിത് പവാറിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പുതിയ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ബാരാമതിയിൽ ചേർന്ന എൻ.സി.പി മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് നിർണ്ണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്. നിലവിൽ രാജ്യസഭാ എംപിയായ സുനേത്ര, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.

അതേസമയം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്കായി സുനേത്ര പവാർ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ.സി.പി (അജിത് പവാർ വിഭാഗം) നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേർന്ന് തീരുമാനത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകും. ചഗൻ ഭുജ്ബൽ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സുനേത്രയെ ഈ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

