Allegations Against Vantara: വൻതാരക്കെതിരായ ആരോപണം: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Supreme Court Order SIT Inquiry of Vantara: ഗുജറാത്തിലെ വൻതാരയെക്കുറിച്ച് എസ്‌ഐടി അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 26, 2025, 11:24 AM IST
  • വൻതാരക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീംകോടതി
  • വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുക

ന്യൂഡൽഹി: ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലെ വൻതാര വന്യജീവി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന അനധികൃത വന്യജീവി കൈമാറ്റവും ആനകളടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയതുമായ ഗുരുതരാരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ (SIT) രൂപീകരിക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടു. വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുക.

Also Read: 'വൻതാര'യിൽ പ്രധാനമന്ത്രി; സിംഹകുട്ടിയെ പാലൂട്ടി, വന്യമൃ​ഗങ്ങളുമായി അടുത്തി ഇടപഴകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വൈറൽ

ജസ്റ്റിസുമാരായ പങ്കജ് മിത്തൽ, പ്രസന്ന ബി. വരലെ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികളിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. വൻതാരയ്‌ക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയും കോടതികളെയും പോലും വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പൊതു താൽപര്യ ഹർജികളായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാർ പരിഗണിച്ചത്.  സാധാരണയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹർജികൾ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് പതിവെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

എങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും കോടതികളും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ നീതിയുടെ താൽപര്യാർത്ഥം സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

VantaraSupreme CourtVantara CaseVantara NewsJustice Jasti Chelameswar

