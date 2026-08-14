/Rahul Gandhi: സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് എതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി: വി.ഡി. സവർക്കർക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന സ്വകാര്യ ക്രിമിനൽ കേസ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. ഹർജിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഖ്നൗ വിചാരണക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസും മറ്റു നടപടികളും സുപ്രീംകോടതി കോടതി പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയത്.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 153-എ, 505 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് വിചാരണ നേരിടാൻ ലഖ്നൗ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ നേരത്തെ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സമൻസ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തും കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്ത, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വാദത്തിനിടെ, വിചാരണയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത വ്യക്തത തേടി. രാഹുലിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിലവിൽ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ.എം. നടരാജ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഐ.പി.സി 153-എ പ്രകാരമുള്ള കേസ് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
2022 നവംബർ 17-ന് നടന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സവർക്കർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്നുവെന്നും അവരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു പരാമർശം. ഈ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിൽ അസ്വാരസ്യവും വിദ്വേഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ നൃപേന്ദ്ര പാണ്ഡെ ലഖ്നൗ കോടതിയിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ആരംഭത്തിൽ കോടതി ഈ പരാതി തള്ളിയെങ്കിലും പിന്നീട് സെഷൻസ് കോടതി ഇടപെട്ട് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് നിർദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് രാഹുലിന് സമൻസ് അയക്കുകയുമായിരുന്നു.
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