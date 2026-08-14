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Rahul Gandhi: സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് എതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി

Supreme Court: രാഹുലിനെതിരേ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കേസും ലഖ്‌നൗ കോടതി പുറപ്പടുവിച്ച സമൻസും സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 14, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:34 PM IST
Rahul Gandhi: സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് എതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Rahul Gandhi: സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിക്ക് എതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി
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