  • Waqf: വഖഫ് ഭൂമികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:06 PM IST
  • സമയം നീട്ടണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിബ്യൂണലുകളെ സമീപിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.
  • വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം 3 എ പ്രകാരം, ട്രിബ്യൂണലിന് സമയപരിധി നിട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്.

ഡൽഹി: വഖഫ് ഭൂമികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീം കോടതി. വഖഫ് ഭൂമികളുടെ വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലെ സമയ പരിധി നീട്ടാൻ പൊതു ഉത്തരവ് ഇറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്,കേരള സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡും സമസ്തയും നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്. സമയം നീട്ടണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിബ്യൂണലുകളെ സമീപിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം. 

2025 ഏപ്രിൽ എട്ടിനാണ് വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. വഖഫ് ഭൂമിയുമായി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ അഞ്ചാണ്. വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം 3 എ പ്രകാരം, ട്രിബ്യൂണലിന് സമയപരിധി നിട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്. അതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Supreme CourtWaqf

