Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Supreme Court: പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അമിതാധികാരം വേണ്ട! പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ പോലീസിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ താക്കീത്

Supreme Court: പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അമിതാധികാരം വേണ്ട! പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ പോലീസിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ താക്കീത്

പോലീസിനും കേന്ദ്രസേനകൾക്കുമെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹർജികൾ പരി​ഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:06 PM IST
Supreme Court: പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അമിതാധികാരം വേണ്ട! പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ പോലീസിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ താക്കീത്
Image Credit: SC | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പ്രതിരോധ സുരക്ഷയിൽ വിള്ളലോ? ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്
DRDO1 hr ago
2
Kerala Rain Alert2 hrs ago
3
Dubai3 hrs ago
4
Minister Ramesh Chennithala11:13 AM IST
5
Supreme Court9:55 AM IST