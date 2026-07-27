/Supreme Court: പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അമിതാധികാരം വേണ്ട! പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗത്തിൽ പോലീസിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ താക്കീത്

ന്യൂഡൽഹി: സിജെപിയുടെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ പേരിൽ അമിത അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ പോലീസിനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. പോലീസിനും കേന്ദ്രസേനകൾക്കുമെതിരായ സിജെപിയുടെ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. കേസിൽ നാളെ വിശദമായ വാദം കേൾക്കും.
അതേസമയം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗിച്ചത് ഒരു സിആർപിഎഫ് ജവാനാണെന്ന് സേനയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സമരക്കാർക്ക് നേരെ ഏഴ് റൗണ്ട് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചതായി സിആർപിഎഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: സിജെപിയുടെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് നേരെ നടത്തിയ അടിച്ചമർത്തലിൽ പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് ആർഎഎഫ് കണ്ടെത്തി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നതും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതും വീഴ്ചയായി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തുടർന്ന്, പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആർഎഎഫ് താത്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.
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