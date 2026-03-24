English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Supreme Court on SC Status: മതം മാറിയാൽ സംവരണമില്ല, പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടമാകും! ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി വിധി ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി

1950-ലെ ഭരണഘടന ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മതത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടമാകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 24, 2026, 09:11 PM IST
  • ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമെ പട്ടികജാതി പദവി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
  • മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പട്ടികജാതി പദവി ഉടനടി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും കോടതി പറ‍ഞ്ഞു.

Trending Photos

ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്ക് പട്ടികജാതിയായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നവർ‌ക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാ​ഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ​ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറുകയും അത് സജീവമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പട്ടികജാതി അം​ഗമായി കണക്കാക്കാൻ ആകില്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ. ഗവായ്, വിക്രം നാഥ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമെ പട്ടികജാതി പദവി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പട്ടികജാതി പദവി ഉടനടി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും കോടതി പറ‍ഞ്ഞു. 1950-ലെ ഭരണഘടന (പട്ടികജാതി) ഉത്തരവില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല. ഈ ഉത്തരവിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ (Clause 3) പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മതങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ ജനന പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Supreme CourtSC Statusസുപ്രീം കോടതിമതപരിവർത്തനം

Trending News