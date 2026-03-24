Supreme Court on SC Status: മതം മാറിയാൽ സംവരണമില്ല, പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടമാകും! ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി വിധി ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്ക് പട്ടികജാതിയായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറുകയും അത് സജീവമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പട്ടികജാതി അംഗമായി കണക്കാക്കാൻ ആകില്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ. ഗവായ്, വിക്രം നാഥ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമെ പട്ടികജാതി പദവി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പട്ടികജാതി പദവി ഉടനടി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 1950-ലെ ഭരണഘടന (പട്ടികജാതി) ഉത്തരവില് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല. ഈ ഉത്തരവിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ (Clause 3) പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മതങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ ജനന പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
