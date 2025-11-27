English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • SIR മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സസ്പെൻഷൻ; വിവാഹത്തലേന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

SIR മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സസ്പെൻഷൻ; വിവാഹത്തലേന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

 സുധീർ കുമാർ  ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് സുധീറിൻ്റെ സഹോദരി ആരോപിച്ചു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 27, 2025, 07:52 AM IST
  • സസ്പെൻഷൻ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി
  • തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിലാണ്‌ സസ്പെൻഷൻ

Read Also

  1. Cyclone Senyar: മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം; 'സെൻയാർ' ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പ്

Trending Photos

Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
SIR മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സസ്പെൻഷൻ; വിവാഹത്തലേന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

ഉത്തർപ്രദേശ്: തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് സസ്പെൻഷൻ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫത്തേപുർ സ്വദേശി സുധീർ കുമാറിനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; ദേശീയ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇയാളുടെ വിവാഹം ഇന്ന് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ കാരണം എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ സുധീർ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതിനാണ് ഇയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ അസ്വസ്ഥനായ സുധീർ കുമാർ  ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് സുധീറിൻ്റെ സഹോദരി ആരോപിച്ചു.  ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് സഹോദരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഡിസംബർ നാലിന് മുമ്പായി വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്.  ഇതിനാൽ എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ ജോലി സമ്മർദമുണ്ടെന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്.  ഇതിനിടയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറായി ജോലിചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയെ ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SIRSIR MeetingSuicideOfficer Commit SuicideSuspension

Trending News