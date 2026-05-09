West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സുവേന്ദു അധികാരി. ഈശ്വര നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുരളെ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനായി ബ്രിഗേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെത്തി.
സുവേന്ദുവിനൊപ്പം അഞ്ച് മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദിലീപ് ഘോഷ്, അഗ്നിമിത്ര പോൾ, അശോക് കിർത്താനിയ, ക്ഷുദിരം തുഡു, നിസിത് പ്രമാണിക് എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 5 മന്ത്രിമാർ. ബംഗാളിലെ ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വിശേഷണം ഇനി സുവേന്ദുവിനുള്ളതാണ്.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന സുവേന്ദു തന്റെ മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ മമത പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമനാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. മമതയുടെ ബദ്ധവൈരിയായി മാറിയ സുവേന്ദു മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ബംഗാളിൽ ഇനി നിരവധി നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. മമതയ്ക്കും തൃണമൂലിനും എതിരായ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ബിജെപിയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 207 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ വെറും 80 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ടിഎംസിക്ക് നേടാനായത്.
