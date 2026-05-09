English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 9, 2026, 01:09 PM IST
  • സുവേന്ദുവിനൊപ്പം അഞ്ച് മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
  • ദിലീപ് ഘോഷ്, അ​ഗ്നിമിത്ര പോൾ, അശോക് കിർത്താനിയ, ക്ഷുദിരം തുഡു, നിസിത് പ്രമാണിക് എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 5 മന്ത്രിമാർ.

Read Also

  1. രാജിവയ്ക്കാതെ മമത ബാനർജി; പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vipareet Rajayoga: ചൊവ്വയുടെ കിടിലം രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Vipreet Rajayoga
Vipareet Rajayoga: ചൊവ്വയുടെ കിടിലം രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: ട്രംപും ഇറാനും ധാരണയായി; പക്ഷേ താഴാൻ മനസില്ലാതെ സ്വർണവില, കുതിപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ടാ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ട്രംപും ഇറാനും ധാരണയായി; പക്ഷേ താഴാൻ മനസില്ലാതെ സ്വർണവില, കുതിപ്പ് ഇതെങ്ങോട്ടാ?
West Bengal CM: ബംഗാളിൽ ഇനി ബിജെപി യുഗം; ചരിത്രം കുറിച്ച് സുവേന്ദു അധികാരി, ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബം​ഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സുവേന്ദു അധികാരി. ഈശ്വര നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുരളെ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനായി ബ്രി​ഗേഡ് ​ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെത്തി. 

Add Zee News as a Preferred Source

സുവേന്ദുവിനൊപ്പം അഞ്ച് മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദിലീപ് ഘോഷ്, അ​ഗ്നിമിത്ര പോൾ, അശോക് കിർത്താനിയ, ക്ഷുദിരം തുഡു, നിസിത് പ്രമാണിക് എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 5 മന്ത്രിമാർ. ബം​ഗാളിലെ ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വിശേഷണം ഇനി സുവേന്ദുവിനുള്ളതാണ്. 

Also Read: Tamil Nadu Government Formation: തമിഴകത്ത് വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ്; എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണമെന്ന് കത്ത്

തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന സുവേന്ദു തന്റെ മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയെ മമത പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമനാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. മമതയുടെ ബദ്ധവൈരിയായി മാറിയ സുവേന്ദു മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ബം​ഗാളിൽ ഇനി നിരവധി നാടകീയ രം​ഗങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. മമതയ്ക്കും തൃണമൂലിനും എതിരായ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ബിജെപിയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബം​ഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 207 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ വെറും 80 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ടിഎംസിക്ക് നേടാനായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Suvendu AdhikariBJPChief Minister of West Bengalസുവേന്ദു അധികാരിപശ്ചിമ ബം​ഗാൾ

Trending News