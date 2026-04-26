Fire Accident: ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തീപിടിത്തം; എമർജൻസി എക്സിറ്റിനിടെ യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വിസ് എയർ വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് തീപിടിച്ചു. തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എമർജൻസി എക്സിറ്റിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആറ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സൂറിച്ചിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന LX 147 സ്വിസ് എയർ വിമാനത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു എൻജിൻ തകരാറിലാവുകയും തീപിടിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് റൺവേയിൽ തന്നെ വിമാനം നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ എമർജൻസി സ്ലൈഡുകൾ വഴി അടിയന്തരമായി പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Also Read: Kambam Explosion: കമ്പത്ത് പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ടുപേർ മരിച്ചു
നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 232 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. എൻജിൻ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടായതാകാം തീപിടിത്തമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് സ്വിസ് എയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ 28-ാം നമ്പർ റൺവേ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.
