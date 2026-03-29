‌Tamil Nadu Election 2026: തമിഴകം ആർക്കൊപ്പം? കന്നിയങ്കത്തിനൊരുങ്ങി ടിവികെ; വിജയ് രണ്ടിടത്ത് മത്സരിക്കും, സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത്

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നിയങ്കത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് വിജയ് അധ്യക്ഷനായ ടിവികെ. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ. കന്നിയങ്കത്തിൽ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ടിവികെ മത്സരിക്കുന്നത്. ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പെരമ്പൂരിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിലും വിജയ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നാണ് വിജയ് തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മത്സരം ടിവികെയും ഡിഎംകെയും തമ്മിൽ മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു വിജയ് പറഞ്ഞത്.
ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മതിയഴകൻ ആണ് കരൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി. കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടിവികെ നേതാവാണ് മതിയഴകൻ. വില്ലിവാക്കം - ആധവ് അർജുന, ഗോപിചെട്ടിപാളയം - കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യൻ, തിരുച്ചെങ്കോട് - അരുൺരാജ് ഐആഎസ്, തിരുപ്പരൻകുന്ത്രം - സിടിആർ നിർമൽകുമാർ, ടി നഗർ- ബുസി ആനന്ദ് എന്നിവരാണ് ടിവികെയുടെ മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ.
അതേസമയം വെറുതെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വിജയ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. കൊള്ളയടിക്കുന്നവരോ അഴിമതിക്കാരോ അല്ല അവർ. അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും തന്നെ പോലെ കണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും വിജയ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവിക്കായി വോട്ട് ചെയ്യണം. തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ അനീതികൾക്ക് അതിലൂടെ മറുപടി നൽകണമെന്നും വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഹരിയില്ലാത്ത തമിഴ്നാട്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിവികെ അധ്യക്ഷന്റെ ഗ്യാരണ്ടികൾ. വിസിലിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് പറഞ്ഞത്.
