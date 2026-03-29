English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • ‌Tamil Nadu Election 2026: തമിഴകം ആർക്കൊപ്പം? കന്നിയങ്കത്തിനൊരുങ്ങി ടിവികെ; വിജയ് രണ്ടിടത്ത് മത്സരിക്കും, സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത്

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 02:17 PM IST
  • ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മതിയഴകൻ ആണ് കരൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി.
  • കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടിവികെ നേതാവാണ് മതിയഴകൻ.

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നിയങ്കത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് വിജയ് അധ്യക്ഷനായ ടിവികെ. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ. കന്നിയങ്കത്തിൽ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ടിവികെ മത്സരിക്കുന്നത്. ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പെരമ്പൂരിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിലും വിജയ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നാണ് വിജയ് തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മത്സരം ടിവികെയും ഡിഎംകെയും തമ്മിൽ മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു വിജയ് പറഞ്ഞത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മതിയഴകൻ ആണ് കരൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി. കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടിവികെ നേതാവാണ് മതിയഴകൻ. വില്ലിവാക്കം - ആധവ് അർജുന, ഗോപിചെട്ടിപാളയം - കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യൻ, തിരുച്ചെങ്കോട് - അരുൺരാജ്‌ ഐആഎസ്, തിരുപ്പരൻകുന്ത്രം - സിടിആർ നിർമൽകുമാർ, ടി നഗർ- ബുസി ആനന്ദ് എന്നിവരാണ് ടിവികെയുടെ മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. 

Also Read: 

അതേസമയം വെറുതെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.  ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വിജയ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. കൊള്ളയടിക്കുന്നവരോ അഴിമതിക്കാരോ അല്ല അവർ. അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും തന്നെ പോലെ കണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും വിജയ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 

തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവിക്കായി വോട്ട് ചെയ്യണം. തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ അനീതികൾക്ക് അതിലൂടെ മറുപടി നൽകണമെന്നും വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഹരിയില്ലാത്ത തമിഴ്നാട്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിവികെ അധ്യക്ഷന്റെ ​ഗ്യാരണ്ടികൾ. വിസിലിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് പറഞ്ഞത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Tamil Nadu Assembly Election 2026TVKTVK Chief Vijayതമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് 2026ടിവികെ

Trending News