Tamil Nadu Assembly Election Result 2026: തമിഴ്നാട്ടിൽ അട്ടിമറി! കൊളത്തൂരിൽ എംകെ സ്റ്റാലിൻ വീണു; ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി വിഎസ് ബാബുവിന് മിന്നും ജയം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിജയ് തരംഗം ആണ് കാണാനാകുന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനടുത്തേക്ക് വിജയ്ടെ ടിവികെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയ് തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിന് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ തോറ്റത്. ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി വിഎസ് ബാബുവാണ് സ്റ്റാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ചരിത്രപരമായ അട്ടിമറി വിജയമാണ് വിഎസ് ബാബു നേടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 7,700 വോട്ടുകൾക്കാണ് സ്റ്റാലിൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ. ശാന്തനകൃഷ്ണനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സ്റ്റാലിൻ 2011 മുതൽ കൊളത്തൂരിൽ ജയിച്ചവരികയാണ്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെയുടെ ആദി രാജാറാമിനെതിരെ 70,384 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ ജയം. സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും പിന്നിലാണ്. ചെപ്പോക്ക്-തിരുവള്ളിക്കേനി മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉദയനിധി മത്സരിക്കുന്നത്.
ടിവികെയുടെ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സ്റ്റാലിനെതിരെ നിന്ന വിഎസ് ബാബു. 2024 ൽ ആണ് വിജയ്യുടെ പാർട്ടി നിലവിൽ വന്നത്. നിലവിൽ 100ൽ അധികം സീറ്റുകളുടെ ലീഡ് നേടി ടിവികെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐഎഡിഎംകെ 60ൽ അധികം സീറ്റുകളിൽ മുന്നിലാണ്. 118 സീറ്റുകളാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്.
