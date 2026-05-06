ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിവികെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കും എന്നാണ്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും. അതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പിന്തുണ അറിയിച്ചു കോണ്ടുള്ള കത്തും ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും എന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ബിജെപിയേയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളെയും ഒരിക്കലും തമിഴ്നാട് ഭരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനവിധി മതേതര സർക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും കെസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിന് ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട ടിവികെ 107 സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം തികക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 5 സീറ്റുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റു ചെറു കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ടിവികെ ശ്രമിക്കുന്നത്. 234 അംഗ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് 118 സീറ്റാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണകൊണ്ട് ടിവികെയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു ചെറു കക്ഷികൾ ഇവർക്ക് പിന്തുണ നാൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. കോൺഗ്രസ് ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകണമെങ്കിൽ 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം അവർക്ക് നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. എന്തായാലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ടിവികെയ്ക്ക് 11 പേരുടെ കൂടി പിന്തുണ വേണം.
