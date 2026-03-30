English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Assembly Election 2026: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ, ഏപ്രിൽ 6വരെ സമർപ്പിക്കാം

Assembly Election 2026: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ, ഏപ്രിൽ 6വരെ സമർപ്പിക്കാം

Assembly Election 2026: 234 സീറ്റുകളിൽ അടുത്ത മാസം 6 വരെയാണ് പത്രിക നൽകാനുള്ള സമയം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:18 AM IST
  • ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി പെരമ്പൂരിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
  • അതുകഴിഞ്ഞ് പെരമ്പൂരിൽ 2നും 4നും ഇടയിൽ വിജയുടെ പൊതുയോഗവും നടത്തും.
  • പെരമ്പൂരിന് പുറമെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലും വിജയ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്

Trending Photos

Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും
7
Hair care tips
Hair Growth Oils: ഈ എണ്ണകൾ ആവണക്കെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് പുരട്ടൂ; മുടി പനങ്കുല പോലെ വളരും
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
5
Kerala Lottery Results Today
Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
Assembly Election 2026: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ, ഏപ്രിൽ 6വരെ സമർപ്പിക്കാം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 234 സീറ്റുകളിൽ അടുത്ത മാസം 6 വരെയാണ് പത്രിക നൽകാനുള്ള സമയം. അതേസമയം ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി പെരമ്പൂരിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകഴിഞ്ഞ് പെരമ്പൂരിൽ 2നും 4നും ഇടയിൽ വിജയുടെ പൊതുയോഗവും നടത്തും. 

Add Zee News as a Preferred Source

പെരമ്പൂരിന് പുറമെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലും വിജയ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ ഏപ്രിൽ 2നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പത്രിക സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ . വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Trending News