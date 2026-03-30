Assembly Election 2026: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് മുതൽ, ഏപ്രിൽ 6വരെ സമർപ്പിക്കാം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 234 സീറ്റുകളിൽ അടുത്ത മാസം 6 വരെയാണ് പത്രിക നൽകാനുള്ള സമയം. അതേസമയം ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി പെരമ്പൂരിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകഴിഞ്ഞ് പെരമ്പൂരിൽ 2നും 4നും ഇടയിൽ വിജയുടെ പൊതുയോഗവും നടത്തും.
പെരമ്പൂരിന് പുറമെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലും വിജയ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ ഏപ്രിൽ 2നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പത്രിക സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ . വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
