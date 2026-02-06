English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Bird Flu Alert: തമിഴ്നാട്ടിൽ എച്ച്5എൻ1 സ്ഥിരീകരിച്ചു; നൂറുകണക്കിന് കാക്കകൾ ചത്ത നിലയിൽ, ജാ​ഗ്രത

Bird Flu Alert In Chennai: രോഗബാധയേറ്റ പക്ഷികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്പർശിക്കരുതെന്നും അവ ശാസ്ത്രീയമായി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയോ കത്തിച്ചുകളയുകയോ വേണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:35 PM IST
  • ചെന്നൈയിൽ എച്ച്5എൻ1 വൈറസാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്
  • കാക്കകളെയാണ് ഈ വൈറസ് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്

Tamil Nadu Bird Flu Alert: തമിഴ്നാട്ടിൽ എച്ച്5എൻ1 സ്ഥിരീകരിച്ചു; നൂറുകണക്കിന് കാക്കകൾ ചത്ത നിലയിൽ, ജാ​ഗ്രത

ചെന്നൈ: ചെന്നൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. നഗരത്തിലെ അഡയാർ, ഗാന്ധി നഗർ, പള്ളിക്കരണൈ, വെലാച്ചേരി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നൂറുകണക്കിന് കാക്കകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എച്ച്5എൻ1 (H5N1) വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കാക്കകളെയാണ് ഈ വൈറസ് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗബാധയേറ്റ പക്ഷികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്പർശിക്കരുതെന്നും അവ ശാസ്ത്രീയമായി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയോ കത്തിച്ചുകളയുകയോ വേണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി ചത്തുകിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തെയോ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തെയോ വിവരമറിയിക്കണം.

സാധാരണയായി പക്ഷികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണിത്. എച്ച്5എൻ1, എച്ച്5എൻ8 തുടങ്ങിയ പല വകഭേദങ്ങളിൽ ഇവ പടരാറുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നിലവിൽ എച്ച്5എൻ1 വൈറസാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പക്ഷികളുമായോ അവയുടെ വിസർജ്യങ്ങളുമായോ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ നേരിയ സാധ്യതയുള്ളൂ. കോവിഡ് പോലുള്ള മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളെപ്പോലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ പടരില്ല എന്നതിനാൽ അനാവശ്യ ഭീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല.

എങ്കിലും, വളർത്തുപക്ഷികൾക്ക് ചത്ത കാക്കകളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകാതെ നോക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സഹായിക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ചെന്നൈ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

