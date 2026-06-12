/TN CM Vijay: എംജിആറിന്റെ പാതയിൽ വിജയ്; കൊല്ലൂരിൽ ദർശനം നടത്തി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി

കൊല്ലൂർ ശ്രീമൂകാംബിക ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രദർശനം. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റശേഷം എംജിആറും ജയലളിതയും കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേ പാതപിന്തുടരുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്.
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.20-ഓടെ അദ്ദേഹം മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് നേരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. 120 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം റോഡ് മാർഗം സഞ്ചരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. കർണാടക പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ അനുഗമിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 45 അംഗ പോലീസ് സംഘം നേരത്തെ ദക്ഷിണ കന്നഡ, ഉഡുപ്പി ജില്ലകളിലെ പോലീസ് തലവന്മാരുമായി ചേർന്ന് സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പൈലറ്റ്, എസ്കോർട്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറമേ എട്ട് കാറുകളും വിജയ്യെ അനുഗമിച്ചു.
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