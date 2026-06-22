തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ 52ാം ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പ്രവർത്തകർ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ശിവകാശിയിൽ വൻ വെടിക്കെട്ടാണ് അരങ്ങേറിയത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേർ വെടിക്കെട്ട് കാണാനെത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രി കീർത്തന, നടൻ ജയ് എന്നിവരും വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു.
അതിനിടെ, വിജയ്യുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടിവികെ നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ശ്രീനാഥ് സ്വർണമോതിരം സമ്മാനിച്ചു. തൂത്തുക്കുടിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സന്ദർശനം നടത്തിയ മന്ത്രിയാണ് വിജയ്യുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പിറന്ന ആറ് കുട്ടികൾക്കും സ്വർണമോതിരം സമ്മാനിച്ചത്.
52-ാം ജന്മദിനത്തിൽ വിജയ്യ്ക്ക് ആശംസകളുമായി നിരവധി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിജയ്യ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. വിജയ്യുടെ ദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വിജയ്യ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. മികച്ച ആരോഗ്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയവും ആശംസിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, തമിഴ് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് തുടരാൻ വിജയ്യ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകട്ടെയെന്ന് തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനും ആശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വിജയ്യുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ടിവികെ പ്രവർത്തകർ. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള വിജയ്യുടെ ആദ്യ ജന്മദിനമാണിത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.