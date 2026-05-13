/CM Vijay: ജ്യോതിഷിയുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കി വിജയ്; നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന്

Tamil Nadu CM Vijay: വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേലിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചത്.
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ ഓഫീസിൽ ജ്യോതിഷിയെ നിയമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചു. ഉത്തരവ് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേലിന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചത്.
ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായും വെട്രിവേൽ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്നും വിജയ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന തസ്തികയിലാണ് ജ്യോതിഷിയെ നിയമിച്ചിരുന്നത്.
ഈ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. വിഷയം പുനരാലോചിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിനിടെ നിയമനത്തിനെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ പിന്മാറിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരുത്തൽ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം രംഗത്തെത്തി.
തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഉടൻ തിരുത്തുന്നത് നല്ലൊരു സമീപനമാണെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രീതി വരുംകാലങ്ങളിലും തുടരണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. ഷണ്മുഖം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
