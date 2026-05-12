TN CM Vijay: ഇനി ഇവിടെ മദ്യശാലകൾ വേണ്ട! ആക്ഷൻ തുടങ്ങി 'വിജയ് സർക്കാർ', ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സമീപത്തെ 717 കടകൾ പൂട്ടി

ചെന്നൈ: സംസ്ഥാനത്തെ 717 മദ്യശാലകൾ പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ആരാധനാലയങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള് എന്നിവയുടെ 500 മീറ്റര് പരിധിയിലുള്ള മദ്യശാലകള് പൂട്ടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് കോര്പ്പറേഷന്(ടാസ്മാക്) മദ്യവില്പ്പനശാലകള് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് അടച്ചുപൂട്ടാന് അധികൃതരോട് നിര്ദ്ദേശം നൽകി.
ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപം 276 മദ്യാശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമീപം 186ഉം ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള്ക്ക് സമീപം 255 മദ്യശാലകളും ഉണ്ടെന്ന് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനയുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ 4,765 ടാസ്മാക് ഷോപ്പുകളാണുള്ളത്. ഇവയിലൂടെ നാല് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ 48,344 കോടി രൂപ ടാസ്മാക് ഷോപ്പുകളിലൂടെ സര്ക്കാരിന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് കണക്കുകള്. വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് സ്ത്രീകള് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനം. പൂര്ണ മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
