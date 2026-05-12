English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • TN CM Vijay: ഇനി ഇവിടെ മദ്യശാലകൾ വേണ്ട! ആക്ഷൻ തുടങ്ങി 'വിജയ് സർക്കാർ', ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സമീപത്തെ 717 കടകൾ പൂട്ടി

TN CM Vijay: ഇനി ഇവിടെ മദ്യശാലകൾ വേണ്ട! ആക്ഷൻ തുടങ്ങി 'വിജയ് സർക്കാർ', ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സമീപത്തെ 717 കടകൾ പൂട്ടി

276 മദ്യശാലകളാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപം 186 മദ്യശാലകളുമുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 12, 2026, 10:42 AM IST
  • ആരാധനാലയങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ എന്നിവയുടെ 500 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
  • തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍(ടാസ്മാക്) മദ്യവില്‍പ്പനശാലകള്‍ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ അധികൃതരോട് നിര്‍ദ്ദേശം നൽകി.

Read Also

  1. Tamil Nadu CM Vijay: കൈകൾ കോർത്ത് വിജയ്‌യും സ്റ്റാലിനും; അധികാരമേറ്റിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാലിനെ നേരിൽക്കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രമോഷന് സാധ്യത; തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രമോഷന് സാധ്യത; തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
Gold Rate Today May 11: നേരിയ ആശ്വാസം, സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ!
7
Gold rate today
Gold Rate Today May 11: നേരിയ ആശ്വാസം, സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ!
TN CM Vijay: ഇനി ഇവിടെ മദ്യശാലകൾ വേണ്ട! ആക്ഷൻ തുടങ്ങി 'വിജയ് സർക്കാർ', ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സമീപത്തെ 717 കടകൾ പൂട്ടി

ചെന്നൈ: സംസ്ഥാനത്തെ 717 മദ്യശാലകൾ പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ആരാധനാലയങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ എന്നിവയുടെ 500 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള മദ്യശാലകള്‍ പൂട്ടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍(ടാസ്മാക്) മദ്യവില്‍പ്പനശാലകള്‍ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ അധികൃതരോട് നിര്‍ദ്ദേശം നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപം 276 മദ്യാശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം 186ഉം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് സമീപം 255 മദ്യശാലകളും ഉണ്ടെന്ന് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനയുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.  

Also Read: PM Narendra Modi: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണത്തിന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലവിൽ 4,765 ടാസ്മാക് ഷോപ്പുകളാണുള്ളത്. ഇവയിലൂടെ നാല് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിൽ 48,344 കോടി രൂപ ടാസ്മാക് ഷോപ്പുകളിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനം. പൂര്‍ണ മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Tamil Nadu CM VijayCM C Joseph VijayLiquor shopsതമിഴ്നാട് സർക്കാർതമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

Trending News