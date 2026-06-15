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Vijay Sangeetha Divorce Case: വിജയ്–സംഗീത വിവാഹമോചന കേസ്; ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് 7-ലേക്ക് മാറ്റി

Vijay Sangeetha Divorce Case: ചെങ്കൽപ്പെട്ട് കുടുംബ കോടതി ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇരുവരും ഹാജരായിരുന്നില്ല

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 15, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:39 PM IST
Vijay Sangeetha Divorce Case: വിജയ്–സംഗീത വിവാഹമോചന കേസ്; ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് 7-ലേക്ക് മാറ്റി

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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വിജയ്–സംഗീത വിവാഹമോചന കേസ്; ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് 7-ലേക്ക് മാറ്റി
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