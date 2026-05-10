ഇത് പുതിയ യു​ഗം, ഇനി ക്ലീൻ ​ഗവർണൻസ്! ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും തൊടില്ല, തൊടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിജയ്

തന്റെ കുട്ടി ആരാധകർക്കും വിജയ് നന്ദി അറിയിച്ചു. അവരുടെ ഭാവിക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം വിജയ് മാമാ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 12:26 PM IST
  • ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 200 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അംഗീകാരം നൽകി.
  • ടിവികെയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.
  • സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 'സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ്' രൂപീകരിക്കുന്ന ഫയലിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവെച്ചു.

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ സി ജോസഫ് വിജയ് തന്റെ വിജയത്തിന് തമിഴകത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചത്. മതനിരപേക്ഷതയുടെയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും പുതിയ യു​ഗം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായിട്ടാണ് ഇവിടെയെത്തിയതെന്നും വ്യാജ വാ​ഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വഞ്ചിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പറഞ്ഞു.

തീരുമാനങ്ങളിൽ അന്തിമ അധികാരം തനിക്കായിരിക്കും. തന്റെ സർക്കാരിൽ സമാന്തര അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടത്താൻ തനിക്ക് സമയം നൽകണമെന്നും ജനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്താനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു 'ശ്വേതപത്രം' (White Paper) പുറത്തിറക്കുന്നത് പരി​ഗണനയിലാണെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായ പ്ലാനോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 

ലഹരിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഉറപ്പുനല്ഡകി. സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഒപ്പം അഴിമതിരഹിത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും താൻ തൊടില്ലെന്നും അത് തൊടാന മറ്റാരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. ഭരണത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സുതാര്യത അദ്ദേഹം വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്തു. 

സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ആദ്യം ഒപ്പുവെച്ചത് സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കാണ്. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 200 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ടിവികെയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 'സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ്' രൂപീകരിക്കുന്ന ഫയലിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവെച്ചു.

സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കനത്ത കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും വിജയ് തന്റെ പ്രസം​ഗത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞു. 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന കനത്ത കടബാധ്യതയുടെ നടുവിലാണ് താൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സുതാര്യമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഒരു ശ്വേതപത്രം (White Paper) പുറത്തിറക്കി അതിലൂടെ തമിഴ്‌നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

