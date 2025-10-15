English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hindi Bann in Tamil Nadu : സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദി നിരോധിക്കാനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്നാട്

DMK Govt to introduce Bill to ban Hindi: ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാക്ഷയാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദി നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇന്ന് നിയമയഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.    

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:59 PM IST
ചെന്നൈ: ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാക്ഷയാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദി നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇന്ന് നിയമയഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.  
ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നെങ്കിലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് ടികെഎസ് ഇളങ്കോവൻ പറഞ്ഞു.
 ഡിഎംകെ യുടെ ഈ നീക്കത്തെ 'മണ്ടത്തരവും, അസംബന്ധവുമാണ്' എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വിനോജ് സെൽവം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫോക്‌സ്‌കോൺ നിക്ഷേപ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും വിനോജ് കൂട്ടിചേർത്തു. 

Tamil Nadu GovDMKBan HindiCM MK Stalin

