Tamil Nadu Government: ദളപതി ഇനി 'ജനനായകൻ'; 'വിജയ് സർക്കാർ' അധികാരത്തിലേക്ക്, സത്യപ്രതിജ്ഞ രാവിലെ 10ന്

120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 07:01 AM IST
  • അഞ്ച് നാൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് തമിഴകത്ത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
  • നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയ വിജയുടെ ടിവികെയ്ക്ക് അധികാരത്തിലേക്കെത്താൻ ഏറെ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വന്നു.

ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തമിഴകം ഭരിക്കാൻ ദളപതി വിജയ് എത്തുന്നു. കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ച വിജയ് ഇന്നലെ ​ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അനുമതി തേടി. ഇന്ന് 10 മണിക്ക് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ചെന്നൈ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുക. നിയമന ഉത്തരവ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ വിജയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

അഞ്ച് നാൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് തമിഴകത്ത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയ വിജയുടെ ടിവികെയ്ക്ക് അധികാരത്തിലേക്കെത്താൻ ഏറെ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വന്നു. 

108 സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിലും 118 എന്ന കേവലഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ ടിവികെ നന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ കോൺ​ഗ്രസ് ടിവികെയ്ക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നിരുന്നു. കോൺ​ഗ്രസിന്റെ 5 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഇതോടെ ടിവികെയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 112 പേരുടെ പിന്തുണയുമായി ​ഗവർണറെ കണ്ടുവെങ്കിലും കേവലഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. 

തുടർന്ന് സിപിഐ, സിപിഎം, വിസികെ, മുസ്ലീം ലീ​ഗ് എന്നിവരും ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള വഴി തെളിയുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വിജയ് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം തേടി നാല് തവണയാണ് ഗവർണറുമായി വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

