Tamil Nadu Government Formation: ഒപ്പം കൂടി വിസികെയും ലീ​ഗും, കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു; തമിഴകം ഇനി വിജയ് ഭരിക്കും!

വിസികെ, ലീ​ഗ് പിന്തുണ കൂടി ഔദ്യോ​ഗികമായി ലഭിച്ചതോടെ വിജയ്ക്ക് ഇനി ​ഗവർണറുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പച്ചക്കൊടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 9, 2026, 05:46 PM IST
  • രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമുള്ളത്.
  • വിസികെയും, ലീ​ഗും പിന്തുണ കത്ത് കൈമാറി.

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിജയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. വിസികെ, മുസ്ലീം ലീ​ഗ് പാർട്ടികളാണ് ടിവികെയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ഔദ്യോ​ഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിജയ് ഉടൻ ​ഗവർണറെ കാണും.

 രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമുള്ളത്. വിസികെയും, ലീ​ഗും പിന്തുണ കത്ത് കൈമാറിയതായി ടിവികെ നേതാവ് ആദവ് അർജുന പറഞ്ഞു. ഇനി ​ഗവർണറുടെ നിലപാടാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. വിസികെ, ലീ​ഗ് പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട 118 എന്ന മാജിക് നമ്പരിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയ്. നിലവിൽ 118ന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വിജയ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ​ലോക്ഭവന് തടസം നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 

അതിനിടെ ഇന്നലെ മുതൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശക്തമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും എഐഎഡിഎംകെയും തങ്ങളുടെ നീക്കത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എംഎൽഎമാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പിന്മാറ്റം. ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വഴിമുട്ടിയതാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസകൾ നേർന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ​ഗവർണർ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ടി ടി വി ദിനകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടെ എഐഎഡിഎംകെ സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

