ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിജയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. വിസികെ, മുസ്ലീം ലീഗ് പാർട്ടികളാണ് ടിവികെയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിജയ് ഉടൻ ഗവർണറെ കാണും.
Tamil Nadu | VCK extends unconditional support to TVK to form a government in the state.
With this, TVK now has the support of Congress, CPI, CPI(M) and VCK, taking its tally to 119, crossing the majority mark of 118. pic.twitter.com/iWK69ncqHq
— ANI (@ANI) May 9, 2026
രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമുള്ളത്. വിസികെയും, ലീഗും പിന്തുണ കത്ത് കൈമാറിയതായി ടിവികെ നേതാവ് ആദവ് അർജുന പറഞ്ഞു. ഇനി ഗവർണറുടെ നിലപാടാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. വിസികെ, ലീഗ് പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട 118 എന്ന മാജിക് നമ്പരിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയ്. നിലവിൽ 118ന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വിജയ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ലോക്ഭവന് തടസം നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
അതിനിടെ ഇന്നലെ മുതൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശക്തമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും എഐഎഡിഎംകെയും തങ്ങളുടെ നീക്കത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എംഎൽഎമാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പിന്മാറ്റം. ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വഴിമുട്ടിയതാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസകൾ നേർന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ടി ടി വി ദിനകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടെ എഐഎഡിഎംകെ സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
