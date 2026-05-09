Tamil Nadu Government Formation: തമിഴ്നാട്ടിൽ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്! കളം ഒഴിഞ്ഞ് ഇപിഎസ്, പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസ; വിജയ് സർക്കാരിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു

ഇന്നലെ മുതൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് നീക്കം നടത്തിയ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും എ ഐ എ ഡി എം കെയുമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 9, 2026, 04:50 PM IST
  • ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വഴിമുട്ടിയതാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം.
  • സർക്കാരുണ്ടാക്കിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസകൾ നേർന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു.

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും എ ഐ എ ഡി എം കെയും. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ എ ഐ എ ഡി എം കെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ എംഎൽഎമാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ അതിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാരുണ്ടാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനും താനില്ലെന്ന് ഇപിഎസ് എക്സിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 

ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വഴിമുട്ടിയതാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. സർക്കാരുണ്ടാക്കിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസകൾ നേർന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ​ഗവർണർ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ടി ടി വി ദിനകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടെ എഐഎഡിഎംകെ സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. 

എഐഎഡിഎംകെയുടെ പിന്മാറ്റം സർക്കാർ രൂപീകരണം വിജയ്ക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണ വിജയ്ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ വന്നത്. കോൺ​ഗ്രസിനെ കൂടാതെ സിപിഎം, സിപിഐ, വിസികെ എന്നീ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ​ഗവനർണറെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും വിസികെയുടെ പിന്തുണയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. ഇത് സർക്കാർ രൂപീകരണവും വൈകിപ്പിക്കുന്നു. 

108 സീറ്റുകളാണ് വിജയ് അധ്യക്ഷനായ ടിവികെ ഇക്കുറി നേടിയത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഭരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ വിജയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ​ഗവർണറുടെ ഭാ​ഗത്തുനിന്നും നേരിട്ടത്. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വിജയ് ഇതിനകം 3 തവണ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കോൺഗ്രസ് 5, സി പി എം 2, സി പി ഐ 2, പാർട്ടികൾ ഇതിനോടകം പിന്തുണ കത്ത് നൽകി. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് 2, വി സി കെ 1, എന്നിവരുടെ പിന്തുണയിലാണ് അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരുന്നത്. ഇവർ കൂടി പിന്തുണച്ചാൽ അധികം വൈകാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാർ വരും.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Tamil NaduEdappadi PalaniswamiVijayTVKതമിഴ്നാട്

