  Tamil Nadu Rain: തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ശക്തം, ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; 4 മരണം, മഴക്കെടുതിയും കൃഷിനാശവും രൂക്ഷം

Tamil Nadu Rain: തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ശക്തം, ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; 4 മരണം, മഴക്കെടുതിയും കൃഷിനാശവും രൂക്ഷം

Cyclone Senyar: ശക്തമായ മഴയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കൃഷിനാശവും മഴക്കെടുതിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 09:06 AM IST
  • നാല് പേർ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചു
  • ഇന്നും ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Tamil Nadu Rain: തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ശക്തം, ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; 4 മരണം, മഴക്കെടുതിയും കൃഷിനാശവും രൂക്ഷം

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ കൃഷിനാശവും മഴക്കെടുതിയും രൂക്ഷം. ഇന്നും മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 12 ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കോയമ്പത്തൂർ, തെങ്കാശി ഉൾപ്പെടെ 12 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ശക്തമായ മഴയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശമുണ്ടായി. ഇതുവരെ മഴക്കെടുതിയിൽ നാല് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കേരളത്തിലും മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. കന്യാകുമാരി കടലിന് സമീപത്തായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി അടുത്തമണിക്കൂറുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന് മുകളിലും ചക്രവാതച്ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

