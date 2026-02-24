തമിഴ്നാട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. പട്ടിക പുതുക്കൽ നടന്നത് നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 14 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്.
പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെ നീണ്ടുനിന്ന വിപുലമായ പരിശോധനകൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമാണ്. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്.
പുതിയ പട്ടികയിൽ ഏകദേശം 74.07 വോട്ടർമാരെ നീക്കിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശേഷം നിലവിൽ പട്ടികയിൽ 5.67 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അർച്ചന പട്നായിക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുരുഷന്മാർ 2,77,38,925 ഉം സ്ത്രീകൾ 28960838 ഉം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ 7671 മാണ് ഉള്ളത്.
