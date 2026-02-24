English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Tamil Nadu SIR Final Voter List: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒഴിവാക്കിയത് 74 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ

Tamil Nadu SIR Final Voter List: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒഴിവാക്കിയത് 74 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ

Tamil Nadu SIR Final Voter List​ Published: പുതിയ പട്ടികയിൽ 18-19 വയസ് പ്രായപരിധിയിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 12.51 ലക്ഷമാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:37 AM IST
  • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി
  • പട്ടിക പുതുക്കൽ നടന്നത് നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 14 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്

Read Also

  1. Tamil Nadu Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എൻഡിഎക്ക് തിരിച്ചടി; വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ

Trending Photos

Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-43 Lottery Result: ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ..! സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്?
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
9
Pork Roast
Pork Roast Receipe: കേരളാ സ്റ്റെല്‍ പോര്‍ക്ക് റോസ്റ്റ്; സിംപിള്‍ റെസിപ്പി നോക്കാം
Powerful Rajayoga On Holi: ഹോളിക്ക് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഭിക്കും വൻ പുരോഗതി
7
Rajayoga
Powerful Rajayoga On Holi: ഹോളിക്ക് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഭിക്കും വൻ പുരോഗതി
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tamil Nadu SIR Final Voter List: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒഴിവാക്കിയത് 74 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ

തമിഴ്‌നാട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. പട്ടിക പുതുക്കൽ നടന്നത് നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 14 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എൻഡിഎക്ക് തിരിച്ചടി; വിജയകാന്തിന്റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ

പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി വരെ നീണ്ടുനിന്ന വിപുലമായ പരിശോധനകൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമാണ്. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ പട്ടികയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. 

പുതിയ പട്ടികയിൽ ഏകദേശം 74.07 വോട്ടർമാരെ നീക്കിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ശേഷം നിലവിൽ പട്ടികയിൽ 5.67 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അർച്ചന പട്‌നായിക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുരുഷന്മാർ 2,77,38,925 ഉം സ്ത്രീകൾ 28960838 ഉം ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ 7671 മാണ് ഉള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Tamil NaduTamil Nadu SIR Final Voter ListTamil Nadu Assembly Election 2026Final Electoral Roll

Trending News