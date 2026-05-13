എഐഎഡിഎംകെയിലെ 30 എംഎൽഎമാർ വിജയ് സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈ: വിജയ് സർക്കാരിന് ഇന്ന് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ്. രാവിലെ 9.30ന് സഭ ചേരും. 120 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിജയ് സർക്കാരിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിവസമാണ്. സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഗവർണ്ണർ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
47 എംഎൽഎമാരുള്ള എഐഎഡിഎംകെയിൽ 30 പേർ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പാർട്ടി പിളർപ്പിന്റെ വക്കിലാണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപിഎസ് പക്ഷം വിജയ് സർക്കാരിന് എതിരായി വോട്ടുചെയ്യാൻ വിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടിവികെ ഫലം വന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്.
അതേസമയം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആദ്യത്തെ കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ്. ശ്രീലങ്കയിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന 6 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മോചനത്തിനായി അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാുകൊണ്ടാണ് വിജയ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ 717 മദ്യശാലകൾ പൂട്ടാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള് എന്നിവയുടെ 500 മീറ്റര് പരിധിയിലുള്ള മദ്യശാലകള് പൂട്ടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ഉത്തരവിട്ടത്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് കോര്പ്പറേഷന്(ടാസ്മാക്) മദ്യവില്പ്പനശാലകള് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് അടച്ചുപൂട്ടാന് അധികൃതരോട് നിര്ദ്ദേശം നൽകി.
