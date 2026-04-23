TN WB Assembly Election 2026: സ്റ്റാലിനും വിജയിയും നേർക്കുനേർ, തമിഴ്‌നാട് വിധിയെഴുതുന്നു; ബംഗാളിൽ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്, കനത്ത സുരക്ഷ

5.73 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്. ബംഗാളിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായി 294 സീറ്റുകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 23, 2026, 06:51 AM IST
  • 38 ദിവസം നീണ്ട പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ന് ജനം വിധിയെഴുതുകയാണ്.
  • 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് 4,023 സ്ഥാനാർഥികളാണ്.

ചെന്നൈ/കൊൽക്കത്ത: തമിഴ്‌നാട്ടിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും ഇന്നാണ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 234 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബം​ഗാളിൽ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഇന്ന് വോട്ടിംങ് നടക്കും. ഏപ്രിൽ 29ന് ബംഗാളിൽ 142 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

38 ദിവസം നീണ്ട പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ന് ജനം വിദിയെഴുതുകയാണ്. 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് 4,023 സ്ഥാനാർഥികളാണ്. 5,73,43,000 വോട്ടർമാരാണ് ഇന്നിവിടെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്നത്. ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കുടുംബവാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും പറഞ്ഞു. 

അതേസമയം നടൻ വിജയ്ക്ക് തമിഴ്നാട് ജനതയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും ഉടൻ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരുദിവസം താൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അടുത്ത അഞ്ചുവർഷം വോട്ടർമാർ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ടി.വി.കെ. നേതാവ് വിജയ് പറഞ്ഞത്. തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരിക്കും ഇത്തവണ ബിജെപി നടത്തുകയെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അവകാശപ്പെട്ടത്.

മുഖ്യമത്സരം ഡി.എം.കെ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ.-ബി.ജെ.പി. സഖ്യം തമ്മിലാണെങ്കിലും വിജയ്യുടെ ടിവികെ വന്നതോടെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.  ടി.വി.കെ. അധ്യക്ഷൻ വിജയ് പെരമ്പൂരിലും തിരുച്ചി ഈസ്റ്റിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും ജനവിധി തേടുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ചെപ്പോക്ക്-ട്രിപ്ലിക്കൻ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഇത്തവണയും മത്സരിക്കുന്നു. 

അണ്ണാ ഡി.എം.കെ. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി തന്റെ തട്ടകമായ എടപ്പാടിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ സാത്തൂരിലും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീർശെൽവം ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിലും ജനവിധി തേടുന്നു. 

