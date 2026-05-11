Tamil Nadu CM Vijay: കൈകൾ കോർത്ത് വിജയ്‌യും സ്റ്റാലിനും; അധികാരമേറ്റിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാലിനെ നേരിൽക്കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

Tamil Nadu CM Vijay: കൈകൊടുത്തും ആലിം​ഗനം ചെയ്തുമാണ് വിജയ്‍യെ ഇരുവരും വരവേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 11, 2026, 08:55 PM IST
  • കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു.
  • പിന്നാലെ, വൈക്കോയെയും എസ് രാമദാസിനെയും ആണ് വിജയ് വീടുകളിലെത്തി കണ്ടത്

Tamil Nadu CM Vijay: അധികാരമേറ്റിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാലിനെ നേരിൽക്കണ്ട് വിജയ്; പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വരവേറ്റ് ഉദയനിധിയും

തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ശൈലിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് വിജയ് സന്ദർശനം നടത്തി. അധികാരമേറ്റിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനുമായാണ് വിജയ് ആദ്യം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ചെന്നൈ അൽവാർപേട്ടിലുള്ള വസതിയിൽ എത്തിയ വിജയ്‍യെ, സ്റ്റാലിനും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കൈകൊടുത്തും ആലിം​ഗനം ചെയ്തുമാണ് വിജയ്‍യെ ഇരുവരും വരവേറ്റത്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു.

പിന്നാലെ, വൈക്കോയെയും എസ് രാമദാസിനെയും ആണ് വിജയ് വീടുകളിലെത്തി കണ്ടത്. വൈക്കോയുടെ വീട്ടിലെ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വിജയ് യുടെ അടുത്തെത്തി വിസിലിനാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. വിജയ് അവർക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രബല കക്ഷികളായിരുന്ന ‍ഡിഎംകെയ്ക്കും അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയാണ് വിജയ്‍യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെ‍ടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 സീറ്റുകളിൽ 108 ഇടത്ത് വിജയിച്ച ടിവികെ, കോൺ​ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ആണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചെന്നൈയിലെ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് വിജയ്‍യും മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. 

 

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ശേഷം പ്രവ‍ർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെ വിജയ് കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നു. 10 ലക്ഷം കോടിയിലധികം കടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് മുൻ സർക്കാർ പുറത്തേക്ക് പോയതെന്നും ഖജനാവ് കാലിയാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു വിജയ്‍യുടെ പരാമ‍ർശം. ഇതിന് ഉടൻതന്നെ മറുപടി നൽകി എംകെ സ്റ്റാലിൻ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ കടം അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ മാത്രമാണെന്നും കൊവിഡും പ്രളയവും കേന്ദ്ര അവ​ഗണനയും മറികടന്ന് എണ്ണാവുന്നതിലധികം ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു.

