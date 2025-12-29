Tata Ernakulam Express Fire: ടാറ്റാ നഗർ - എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ തീപിടിത്തം; ഒരു മരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, തീപിടിച്ചത് എസി കോച്ചുകളിൽ

വിശാഖപട്ടണം: ടാറ്റാ നഗർ - എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ തീപിടിത്തം. രണ്ട് എസി കോച്ചുകൾ കത്തി നശിച്ചു. രണ്ട് കോച്ചുകളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചതായാണ് വിവരം. ബി 1, എം 2 കോച്ചുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.
രണ്ട് കോച്ചുകളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന 158 യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. മരിച്ചയാളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അനകാപള്ളി ജില്ലയിലെ യെലമഞ്ചലി സ്റ്റേഷന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണ് ട്രെയിനിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്.
വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് 66 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അനകാപള്ളി സ്റ്റേഷൻ. കേരളത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിൻ നിർത്തി യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നേകാലോടെയാണ് തീപിടിച്ചത്. എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ബി 1 കോച്ചിലാണ് തീപിടത്തമുണ്ടായത്. ഇത് എം 2 കോച്ചിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കിയെന്നാണ് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 60 വയസുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം റെയിൽവേ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
