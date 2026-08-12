/TATA N Chandrasekaran resigns: ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 18 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാജി.
2027 ഫെബ്രുവരിവരെയാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിലവിലെ കാലാവധി. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനായി ചില നിബന്ധനകൾ ടാറ്റ സൺസ് മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. അതിലെ പ്രധാന നിബന്ധനകൾ കമ്പനി അണ്ലിസ്റ്റഡ് ആയി തുടരണമെന്നും, എസ്പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നുമായിരുന്നു.
ടാറ്റ സൺസ് എയര് ഇന്ത്യ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ടാറ്റ കണ്സള്ട്ടന്സി സര്വീസസ് തുടങ്ങി 30 ലധികം കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രധാന നിക്ഷേപ ഹോള്ഡിങ് കമ്പനിയാണ്. ഇതിന്റെ 66 ശതമാനം ഓഹരികളും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ കൈവശമാണ്. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ രാജി വാര്ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയില് ടിസിഎസിന്റെ ഓഹരി വില അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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