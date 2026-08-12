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TATA N Chandrasekaran resigns: ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു

TATA N Chandrasekaran resigns: ആഗസ്റ്റ് 18 ന് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് എൻ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ രാജി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:15 PM IST
TATA N Chandrasekaran resigns: ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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