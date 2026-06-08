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Train Ticket Booking: തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഹൈടെക്കാകുന്നു; റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ

Train Ticket Booking: ഇനി തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനിടെ 'സെർവർ ക്രാഷ്' വരില്ല; ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഹൈടെക് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 08, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:24 PM IST
Train Ticket Booking: തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഹൈടെക്കാകുന്നു; റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ
Image Credit: IRCTC | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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