/Train Ticket Booking: തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഹൈടെക്കാകുന്നു; റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ

ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് അവസാന നിമിഷം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമായ തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനിടെ യാത്രക്കാരെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെർവർ ക്രാഷ്. എന്നാൽ ഇതിന് പരിഹാരമായി ഹൈടെക് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. 40 വർഷം പഴക്കമുള്ള റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
1986 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള പാസഞ്ചർ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം (PRS) മിന്നൽ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഹൈടെക് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കും. റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അടുത്തിടെ ഈ മെഗാ പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിൽ സാധാരണ യാത്രക്കാർക്ക് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാറ്റം എന്തിന്?
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നിലവിലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഘടന 1986ൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2002ൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ഓൺലൈൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി തികച്ചും വിപരീതമാണ്. നിലവിൽ ഏകദേശം 88 ശതമാനം റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകളും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്സവ സീസണിലോ രാവിലെ തത്കാൽ ബുക്കിംഗിലോ, സെർവറിലെ ലോഡ് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും സെർവർ ക്രാഷ് ആകാറുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിമാൻഡും കനത്ത ലോഡും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്.
പുതിയ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ?
തത്കാൽ ബുക്കിംഗുകളിൽ സെർവർ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാകും. പുതിയ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം പുതിയ ക്ലൗഡും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷി പഴയ സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ പലമടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. തൽക്ഷണ ടിക്കറ്റ് വിൻഡോ തുറക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ തിരക്കിനിടയിലോ പോലും സെർവറിന് ഭാരം കുറവായിരിക്കുമെന്നും ബുക്കിംഗുകൾ സുഗമമായി തുടരും എന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.
ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ സവിശേഷത അതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പ്രവചന (Waiting List Prediction) സവിശേഷതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങളോട് പറയും. മുമ്പ് ഈ സവിശേഷതയുടെ കൃത്യത 53% മാത്രമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആധുനിക എഐയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് 94% കൃത്യതയുള്ളതായി മാറും. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്ര മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.
റെയിൽവേയുടെ ഈ പുതിയ സംവിധാനം അതിന്റെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'റെയിൽവൺ' ആപ്പുമായി പൂർണ്ണമായും സമന്വയിപ്പിക്കും. 2025 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ആപ്പിന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3.5 കോടിയിലധികം ഡൗൺലോഡുകൾ ലഭിച്ചു. ഈ ആപ്പിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 9.29 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ ആപ്പിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് റിസർവേഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ലൈവ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാറ്റസ്, കോച്ച് സ്ഥാനം, പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരിടത്ത് നിന്ന് നേടാനാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.