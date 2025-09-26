English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bihar Election: പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്, ആർജെഡിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകം

ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മൂത്തമകനും മുൻ ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് ബീഹാറിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:27 PM IST
  • ജനശക്തി ജനതാദൾ എന്ന പുതിയ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആണ്.
  • തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ പുതിയ പാർട്ടി ആർജെഡിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
  • തേജ് പ്രതാപിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം കുറയുന്നതിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർജെഡിക്ക് നിർണായകമാകും.

ബീഹാർ: ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മൂത്തമകനും മുൻ ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്, ബീഹാറിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു. ജനശക്തി ജനതാദൾ എന്ന പുതിയ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആണ്. സ്വന്തമായി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയൊള്ളു എന്ന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിന്നു. പുതിയ പാർട്ടിയുടെ ചിന്ഹം തന്റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം: സുഹൃത്തും സംഗീതജ്ഞനുമായ ശേഖർ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി അറസ്റ്റിൽ

താനും, തന്റെ പാർട്ടിയും ബീഹാറിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പൂർണ്ണമായും  പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ബീഹാറിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, സമ്പൂർണ്ണ പരിവർത്തനവും ആണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 
തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ പുതിയ പാർട്ടി ആർജെഡിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. തേജ് പ്രതാപിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം കുറയുന്നതിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർജെഡിക്ക് നിർണായകമാകും. 

പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 

  1. പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഔപചാരിക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
  2. അപേക്ഷയോടൊപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ആയി 10,000 രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സമർപ്പിക്കണം.
  3. പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന, ആസ്ഥാനം, പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടികയും അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യമാണ്.
  4. പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 100 പ്രാഥമിക അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കണം.
  5. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ രണ്ടു ദേശീയ പത്രങ്ങളിലും രണ്ട് പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലും അവരുടെ അപേക്ഷ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.
  6. എതിർപ്പുകൾ ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ പുതിയ പാർട്ടിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.
  7. പാർട്ടിക്ക് ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പദവി നേടുന്നതിന് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ 6 ശതമാനം എങ്കിലും നേടണം.

Janshakthi janatha dalThej Prathap YadavRJD

