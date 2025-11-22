English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Tejas Plane crash: തേജസ് വിമാനം തകർന്ന സംഭവം; അന്വേഷണ സംഘം വിശദ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു

Tejas Plane crash: തേജസ് വിമാനം തകർന്ന സംഭവം; അന്വേഷണ സംഘം വിശദ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു

ദുബായ് എയർഷോയിൽ തേജസ് വിമാനം തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ വ്യോമസേന നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായ പരിശോധന തുടങ്ങി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:56 PM IST
  • ഉന്നത അന്വേഷണത്തിനായി സംഘം ദുബായിലേക്ക് പോകും.
  • ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
  • സംഭവത്തിൽ ദുബായ് എയർ ഷോ അധികൃതരും സംഘാടകരും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

ഡൽഹി: ദുബായ് എയർഷോയിൽ തേജസ് വിമാനം തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ വ്യോമസേന നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായ പരിശോധന തുടങ്ങി. ഇതിനായി ദുബായ് വ്യോമയാന അതോറിറ്റിയുമായി സംഘം ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉന്നത അന്വേഷണത്തിനായി സംഘം ദുബായിലേക്ക് പോകും. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ദുബായ് എയർ  ഷോ അധികൃതരും സംഘാടകരും അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തേജസ് വിമാനത്തോട് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംങ് അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച വിങ് കമാൻഡർ നമൻഷ് സ്യാലിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിച്ചു. സ്യാലിൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ വിങ് കമാൻഡറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം സുലൂരിലെത്തിച്ച ശേഷം , സ്വദേശമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് കൊണ്ട്പോകും.

