Telangana: മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്തില്ലേൽ ശമ്പളം 'കട്ട്'! നിയമവുമായി തെലങ്കാന സർക്കാർ

മാതാപിതാക്കളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാത്തവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ. സ്വകാര്യ, സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടികുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബില് നിയമസഭ പാസാക്കി. എംഎല്എമാരും എം.പിമാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളും തെലങ്കാന എംപ്ലോയീസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പാരന്റൽ സപ്പോർട്ട് ബില്ലിന്റെ പരിധിയില് വരും.
ജീവനക്കാരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് ചെലവിനുള്ള പണം നല്കാത്ത പക്ഷം അവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 15 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപയോ വെട്ടിച്ചുരുക്കുമെന്നാണ് നിയമം. കുറവ് ഏതാണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നടപടിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഈടാക്കുന്ന തുക നേരിട്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം നിയമം നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് ബിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
Also Read: Rahul Gandhi: 'എൽഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ബിജെപി നിയന്ത്രണത്തിൽ'; രാഹുൽ ഗാന്ധി
മക്കൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് പരാതി നല്കാവുന്നതാണ്. ബില് അനുസരിച്ച് സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമികമായി വിധിനിര്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം കലക്ടര്മാര്ക്കാണുള്ളത്. മക്കളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണത്തിനൊപ്പം പരാതിക്കാർ തങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസുകളും വ്യക്തമാക്കണം.
ഇത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസത്തിനകം അതായത് 2 മാസത്തിനകം കലക്ടര് ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ബിൽ പറയുന്നു. സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ളിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെയും മക്കളുടെയും വാദം കേള്ക്കണം. ശേഷം ശമ്പളത്തില് നിന്നും വെട്ടികുറയ്ക്കേണ്ട തുക വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവിറക്കും. രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും രണ്ടാനച്ഛനും ഈ ബില്ലിന്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീല് നല്കാന് സീനിയര് സിറ്റിസണ് കമ്മീഷന് രൂപീകരിക്കാനും ബില് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
