  • Telangana Govt Salary Structure: ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം, എഞ്ചിനീയർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം; നാലിരട്ടിയോളം ശമ്പള വർധന, തെലങ്കാനയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരും

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 27, 2026, 10:50 AM IST
  • 28,000 രൂപയാണ് പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം
  • സീനിയർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് പലർക്കും വലിയ വേതനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും വ‍ർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുക. നാലിരട്ടി വർധനവാണ് ശമ്പള ബില്ലിൽ തെലങ്കാന സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ശമ്പള വർധനവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അറിയാം.

നാലിരട്ടി ശമ്പള വർധനവ്

തെലങ്കാനയിൽ ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും ആയി 6,000 കോടി രൂപയിലധികമാണ് മാസം തോറും ചിലവാകുന്നതെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. 2014ൽ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ സമയത്തേക്കാൾ നാലിരട്ടിയോളം വർധനവാണ് ശമ്പള ചിലവിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം

​ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ (ജിഎച്ച്എംസി) വർഷങ്ങളോളമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുതിർന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രതിമാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലെ വേതന വർധനവാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇത്രയും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.

പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 28,000 രൂപയാണ്. ഓവർടൈം പേയ്മെന്റ്, അലവൻസുകൾ, വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാമാകുമ്പോൾ ഇത് ഇരട്ടിയാകും. സീനിയർ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പലരും ഇന്ന് വലിയ വേതനമാണ് കൈപ്പറ്റുന്നത്.

എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ

ശമ്പള സ്കെയിലിൽ മുകൾത്തട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ വേതനമാണ്. സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി കോർപ്പറേഷനുകളിലെ സീനിയർ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിമാസം വേതനം ലഭിക്കുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്.

സാമ്പത്തിക ആഘാതം

ചെറിയ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനുകളുടെ (പേ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ- പിആർസി) തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ശമ്പള വർധനവിന് പിന്നിൽ. എല്ലാ വിഭാ​ഗം ജീവനക്കാർക്കും ഇതിലൂടെ വലിയ ശമ്പള വർധനവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും അലവൻസും വ‍ർധിക്കുന്നു.

വികസനത്തെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിന്റെ ഭൂരിഭാ​ഗവും ശമ്പളം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭ​ദ്രത തടസമില്ലാതെ ശമ്പളം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ശമ്പള വർധനവ് ബാധ്യതയാണെങ്കിലും, തെലങ്കാനയുടെ സാമ്പത്തിക രം​ഗം കരുത്തുറ്റ വളർച്ചയാണ് കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കുകളിലാണ് തെലങ്കാനയിലെ ആളോഹരി വരുമാനം.

