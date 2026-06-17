/Telegram Restriction In India: ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ത്? നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ റോൾ, വിവാദ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഡൽഹി: ടെലഗ്രാം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകമെങ്ങും ആളുകൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഒരുപക്ഷേ, വാട്സ്ആപ്പിനേക്കാൾ സ്വകാര്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതും ടെലഗ്രാമിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായി ടെലഗ്രാം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ, താത്കാലികമായി ഇന്ത്യയിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ? എന്തുകൊണ്ട് ടെലഗ്രാം മറ്റ് മെസേജിങ് ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു? ആരാണ് ടെലഗ്രാമിന് പിന്നിൽ? ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...
നീറ്റ് പരീക്ഷയും ടെലഗ്രാമും
ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ടെലിഗ്രാമിന് ഇന്ത്യയിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആണ് ഈ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 22 വരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം തുടരും. ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളും വ്യാജന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇത് തടയാൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) നൽകിയ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയന്ത്രണം.
ടെലഗ്രാമിന്റെ ഉദയവും അണിയറക്കാരും
റഷ്യൻ സഹോദരന്മാരായ പവൽ ദുരോവും നിക്കോളായ് ദുരോവും ചേർന്നാണ് ടെലിഗ്രാം സ്ഥാപിച്ചത്. പവൽ ആണ് ടെലഗ്രാമിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിക്കോളായ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. 2013 ൽ ആണ് ടെലഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പവൽ ദുരോവ് നിലവിൽ ഉടമയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും.
പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകളും ലാഭം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് തുടക്കമിട്ടവയാണ്. എന്നാൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയല്ല. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയും അതേസമയം രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിരോധ നിർമിതിയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടും ആണ് ടെലഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കായിരുന്ന കോണ്ടാകെ (VKontakte) ഒരുക്കിയത് ദുരോവ് സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽസർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ സെൻസർ ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും റഷ്യൻ അധികാരികൾ ആപ്പ് ഉടമകളുടെ മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. പക്ഷേ, ദുരോവ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറായില്ല. വീടിന് നേരെ പോലീസ് റെയ്ഡ് കൂടി ഉണ്ടായതോടെ, സർക്കാരുകൾക്ക് ചോർത്താൻ കഴിയാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനം വേണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ടെലിഗ്രാം രൂപപ്പെടുന്നത്.
അതിവേഗ വളർച്ച, ബഹുദൂരം മുന്നിൽ
2013 ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായാണ് ടെലിഗ്രാം ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത്. അതേ വർഷം തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങി. വൻ പരസ്യങ്ങളോ ഹൈപ്പുകളോ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെയായിരുന്നു ടെലഗ്രാമിന്റെ വരവ്. എന്നാൽ മൌത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ ആപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. എങ്കിലും വാട്സ്ആപ്പിന്റെ അപ്രമാദിത്തത്തിന് മുന്നിൽ ടെലഗ്രാം വലിയ വെല്ലുവിളിയൊന്നും തുടക്കത്തിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ 2021-ൽ വാട്സ്ആപ്പ് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. ഇത് വലിയ തോതിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ എതിർപ്പിനും രോഷത്തിനും വഴിവച്ചു. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തത് ടെലഗ്രാമിന് ആയിരുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് വിട്ട് ടെലഗ്രാമിലേക്ക് ആളുകളുടെ കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറ്റമായിരുന്നു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. ഒറ്റയടിക്ക് ടെലഗ്രാം ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി.
നിലവിൽ ടെലിഗ്രാമിന് ആഗോളതലത്തിൽ 100 കോടിയിലധികം സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. ചൈനയിലെ 'വീചാറ്റ്' കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജിങ് ആപ്പാണ് ടെലഗ്രാം ഇപ്പോൾ. ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുത്താൽ, ടെലഗ്രാമിനുള്ളത് വലിയ യൂസർ ബേസ് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ, ടെലിഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി തന്നെ ഇന്ത്യയാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 15 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ ടെലഗ്രാമിനുണ്ട്.
ഡാറ്റയും പരസ്യവുമല്ല വരുമാനമാർഗ്ഗം
പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റയാണ് അവരുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ അങ്ങനെ അല്ല. 'ഫ്രീമിയം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണ് ടെലഗ്രാം പിന്തുടരുന്നത്. അടിസ്ഥാന മെസ്സേജിങ് സേവനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ടെലഗ്രാമിൽ സൌജന്യമാണ്. അതേസമയം, കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾക്ക് പണം അടച്ചുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ടെലഗ്രാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വലിയ ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും വേഗത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്ന ടെലഗ്രാം പ്രീമിയം എന്ന പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെസ്സേജുകൾ, ചാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകൾ എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ടെലഗ്രാം ബിസിനസ്സും പണം അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ള പബ്ലിക് ടെലഗ്രാം ചാനലുകളിൽ നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അംഗങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഒരു തരത്തിലും ലംഘിക്കാത്തവണ്ണം ആണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ പോലും എന്നതാണ് ടെലഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇതിന്റെ കൂടെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ഇൻ-ആപ്പ് പർച്ചേസുകളും ടെലഗ്രാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അവസാനിക്കാത്ത വിവാദങ്ങൾ
സ്വകാര്യതയും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകുമ്പോൾ തന്നേയും ടെലഗ്രാം മിക്കപ്പോഴും വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, പൈറസി, വ്യാജ വാർത്തകൾ തുടങ്ങി അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐസിസിന്റെ തുടക്കകാലത്ത്, അവർ ആശയ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്നതും ടെലഗ്രാം തന്നെ ആയിരുന്നു. പല ദേശവിരുദ്ധ, ഭീകര സംഘടനകളും ടെലഗ്രാമിനെ സുരക്ഷിത ആശയ വിനിമയ ഉപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ അല്ല ടെലഗ്രാം. ഇവിടെ ആപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉള്ളടക്ക പരിശോധന വളരെ കുറവാണ്. ചാനലുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും നടത്തുന്ന അഡ്മിൻമാർക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും വ്യാജവാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
വാട്സ് ആപ്പിനെ പോലെ ചാനലുകളിൽ അംഗളെ ചേർക്കുന്നതിന് ടെലഗ്രാമിൽ നിയന്ത്രണമില്ല. ഒരു ചാനലിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ഒരേസമയം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനാകും. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ വിവരങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്.
സ്വന്തം പേരോ ഫോൺ നമ്പറോ പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക ടെലഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിൽ പലരും വ്യാജ ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രൊഫൈലുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വലിയ തലവേദനയാണ്. പലപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പോലും ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറില്ല,സമാനമായ രീതിയിൽ ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോൺ ചാനലുകളും തലവേദനയാണ്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടേയും പേരിൽ ചാനലുകളുടെ വ്യാജപതിപ്പുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് വലിയ തട്ടിപ്പുകളും നടക്കാറുണ്ട്.
മെസ്സേജ് ഫോർവേഡിങ് ഫീച്ചർ: ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ചാനലുകളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അതിവേഗം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാജ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളും കാട്ടുതീ പോലെ പടരാൻ കാരണമാകുന്നു.
സർക്കാരുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും
റഷ്യ, ക്യൂബ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴായി ടെലഗ്രാമിന് നിരോധനമോ നിയന്ത്രണോ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷനും സ്വകാര്യതയും സർക്കാർ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയും ഒക്കെ ടെലഗ്രാം ഉറപ്പ് നൽകുന്പോഴും, എല്ലായിപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ.
ഇനി സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടാം എന്നതിലും വ്യക്തതയുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം, നിയമപരമായി തന്നെ സർക്കാരുകൾക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ടെലഗ്രാം എന്നോ വാട്സ്ആപ്പ് എന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കാം...
1. ഐപി തടയൽ: രാജ്യത്തെ ടെലികോം കമ്പനികൾ വഴി ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടയാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും. നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെലഗ്രാമിന് ഇന്ത്യയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്,
2. കണ്ടന്റ് നീക്കം ചെയ്യൽ: സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, ടെലികോം നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധ ചാനലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
2. അന്വേഷണങ്ങളോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ: കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സർക്കാരിന് ആവശ്യപ്പെടാം. ഇതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വലിയ തുക പിഴയായി ഈടാക്കുകയോ ആപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം രാജ്യങ്ങളിലെ ടെലികോം മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കുണ്ട്.
നിലവിലെ നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷകൾ സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവുമായി നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൂൺ 22 വരെയുള്ള താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാൻ ടെലിഗ്രാമിലെ മെസ്സേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചറുകൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
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