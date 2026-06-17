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Telegram Restriction In India: ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ത്? നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ റോൾ, വിവാദ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Telegram Restriction In India: ടെലഗ്രാമിന് താത്കാലിക നിയന്ത്രണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 22 ന് നീറ്റ് യുജി പുന:പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നതോടെ നിയന്ത്രണവും പിൻവലിക്കപ്പെടും.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 17, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:21 PM IST
Telegram Restriction In India: ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ത്? നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ റോൾ, വിവാദ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
Image Credit: Telegram

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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ടെലഗ്രാം നിരോധിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ത്? നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ റോൾ
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