  Vijay: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വിജയ്

Vijay: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വിജയ്

വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടനെ തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നടൻ വിജയ് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 28, 2026, 01:47 PM IST
  • നടനും TVK നേതാവുമായ വിജയ് തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി
  • ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു നടന്റെ സന്ദർശനം

Vijay: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വിജയ്

നടനും TVK നേതാവുമായ വിജയ് തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം നടത്തി.  ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു നടന്റെ സന്ദർശനം. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ആറു മുരുകൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുകൻ ക്ഷേത്രം. 

Also Read: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വിജയ്‌യുടെ വാഹനവും പരിശോധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

വിജയ്‌യുടെ അപ്രേതീക്ഷിത സന്ദർശനം ആരാധകരെ ശരിക്കും ആവേശത്തിലാക്കി. വളരെ ലളിതമായ വേഷത്തിലായിരുന്നു വിജയ്‌യുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം.  വിജയ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയതറിഞ്ഞ് വാൻ ജനാവലിയാണ് ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് തടിച്ചു കൂടിയത്. മുരുകന്റെ ഭക്തൻ കൂടിയായ വിജയ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കുറച്ചധിക സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പ്രത്യക പൂജകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 

 

റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വിജയ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത്. വിജയ്‌യുടെ ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപല്ല എന്നത് വലിയ ചർച്ച ആയിട്ടുണ്ട്. മുൻ‌കൂർ അറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് വിജയ്  രാവിലെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിലായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

 

വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി ഇത്തവണത്തെ നിയയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 234 സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര സീറ്റിൽ വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി ജയിക്കും എത്ര സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഇനി വെറും 6 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി. അതിനിടയിലുള്ള വിജയ്‌യുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട്. 

രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തൽ 

എന്നാൽ വിജയ്‌യുടെ ഈ സന്ദർശനത്തെ 2026 മെയ് 4 ന് നടക്കുന്ന നിർണായകമായ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിന് തൊട്ടുമുൻപ് വോട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് രാഷ്‌ടീയപരമായുള്ള വിലയിരുത്തൽ.  ഫലം  അറിയുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർശനം, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക വികാരങ്ങളെയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ നീക്കമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല ഫലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ടിവികെ പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വമ്പിച്ച ജനകൂട്ടം അവിടെ തടിച്ചു കൂടുകയുമുണ്ടായി. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

