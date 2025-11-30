ZEE: സീ മാധ്യമത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘദർശി: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആഗോള നായകത്വം

ന്യൂഡൽഹി: ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലായി ആരംഭിച്ച സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിനെ (ZEEL) ആഗോള മാധ്യമ ശക്തികേന്ദ്രമായി മാറ്റിയ ദീർഘദർശിയാണ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. തദ്ദേശീയമായി തുടങ്ങിയ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
1992 ഒക്ടോബർ 2ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ, സീ ടിവി എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് നിശബ്ദമായി തുടക്കമിടുകയും, സീ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാവിയിലെ ആഗോള മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത്, വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദൂരദർശൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏക ആശ്രയം.ഈ കുത്തക തകർത്ത് സ്വകാര്യ ചാനൽ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ധീരമായ നീക്കമായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സീ മാധ്യമത്തിന് ഇന്ന് 173 ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 1.3 ദശലക്ഷം കാഴ്ചക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ഈ വളർച്ച കേവലം ബിസിനസ് വികസനം എന്നതിലുപരി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിന് ഒരു പാലം ഒരുക്കാനും സഹായിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും, അതുപോലെ പ്രാദേശിക പ്രേക്ഷകർക്കും സീ ചാനലുകൾ വിനോദത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങളുടെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സായി മാറി.
അന്താരാഷ്ട്ര ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താ ചാനലായ WION സീയുടെ വിനോദ ശൃംഖലയ്ക്ക് മികച്ച പൂരകമായി മാറി. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒടിടി യിലും സീ മുന്നിലാണ്. സീയുടെ ആഗോള വളർച്ച ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെയും, ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും, നവീകരണത്തിനായുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.
