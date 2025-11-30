English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • ZEE: സീ മാധ്യമത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘദർശി: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആഗോള നായകത്വം

ZEE: സീ മാധ്യമത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘദർശി: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആഗോള നായകത്വം

ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലായി ആരംഭിച്ച സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിനെ (ZEEL) ആഗോള മാധ്യമ ശക്തികേന്ദ്രമായി മാറ്റിയ ദീർഘദർശിയാണ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:23 PM IST
  • തദ്ദേശീയമായി തുടങ്ങിയ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • 1992 ഒക്‌ടോബർ 2ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ, സീ ടിവി എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തുടക്കം കുറിച്ചു.

Read Also

  1. Zee Hindustan ആയിരിക്കും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആങ്കറില്ലാത്ത ചാനല്‍: രാജ്യസഭാ എംപി ഡോ. സുഭാഷ്ചന്ദ്ര

Trending Photos

Love Horoscope Nov 30: നവംബർ 30 പ്രണയ രാശിഫലം:നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 30: നവംബർ 30 പ്രണയ രാശിഫലം:നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
5
recipe
Mango Pickle: ഒരു വർഷം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന മാങ്ങാ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം
ZEE: സീ മാധ്യമത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നയിച്ച ദീർഘദർശി: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ആഗോള നായകത്വം

ന്യൂഡൽഹി: ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലായി ആരംഭിച്ച സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിനെ (ZEEL) ആഗോള മാധ്യമ ശക്തികേന്ദ്രമായി മാറ്റിയ ദീർഘദർശിയാണ് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. തദ്ദേശീയമായി തുടങ്ങിയ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

1992 ഒക്‌ടോബർ 2ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ, സീ ടിവി എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് നിശബ്ദമായി തുടക്കമിടുകയും, സീ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാവിയിലെ ആഗോള മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത്, വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദൂരദർശൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏക ആശ്രയം.ഈ കുത്തക തകർത്ത് സ്വകാര്യ ചാനൽ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ധീരമായ നീക്കമായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സീ മാധ്യമത്തിന് ഇന്ന് 173 ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 1.3 ദശലക്ഷം കാഴ്ചക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ഈ വളർച്ച കേവലം ബിസിനസ് വികസനം എന്നതിലുപരി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിന് ഒരു പാലം ഒരുക്കാനും സഹായിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും, അതുപോലെ പ്രാദേശിക പ്രേക്ഷകർക്കും സീ ചാനലുകൾ വിനോദത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങളുടെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സായി മാറി.

അന്താരാഷ്ട്ര ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താ ചാനലായ WION സീയുടെ വിനോദ ശൃംഖലയ്ക്ക് മികച്ച പൂരകമായി മാറി. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒടിടി യിലും സീ മുന്നിലാണ്. സീയുടെ ആഗോള വളർച്ച ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെയും, ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും, നവീകരണത്തിനായുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

ZEE MediaDr. Subhash Chandra

Trending News