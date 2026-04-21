PM Narendra Modi: തൃശൂർ പടക്കപ്പുരയിലെ സ്ഫോടനം; അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

2 ലക്ഷം രൂപയാണ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബംങ്ങൾക്ക് ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 21, 2026, 09:21 PM IST
  • മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയാണ് സഹായധനമായി നൽകുമെന്ന് മോദി അറിയിച്ചത്.

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയാണ് സഹായധനമായി നൽകുമെന്ന് മോദി അറിയിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എക്സിൽ കുറിച്ചത്...

തൃശൂരിലെ പടക്ക നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ വാർത്തയറിഞ്ഞതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ.

മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (PMNRF) നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും.

 

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുക തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറും. 

അതേസമയം, സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയി. 13 പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതായാണ് വിവരം. അതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരാൾ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്. അപകടത്തിൽ പെട്ടവരിലേറെയും മുണ്ടത്തിക്കോട് - കുണ്ടന്നൂർ സ്വദേശികളാണെന്നാണ് വിവരം. 

ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ മൃതദേഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അതേസമയം, മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. 

