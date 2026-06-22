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Indian Railway: ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ 500 രൂപ പിഴ, വനിതാ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ 2,500 രൂപ വരെ; പുതിയ റെയിൽവേ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

Indian Railway: ടിക്കറ്റില്ലാത്ത യാത്രകൾ തടയാനാണ് റെയിൽവേയുടെ പുതിയ തീരുമാനം

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 22, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:05 PM IST
Indian Railway: ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ 500 രൂപ പിഴ, വനിതാ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ 2,500 രൂപ വരെ; പുതിയ റെയിൽവേ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
Image Credit: Train | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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