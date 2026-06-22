/Indian Railway: ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ 500 രൂപ പിഴ, വനിതാ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ 2,500 രൂപ വരെ; പുതിയ റെയിൽവേ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും വനിതാ കോച്ചുകളിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം പിഴത്തുകകൾ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്നും യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും നോക്കാം.
ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇനി എത്ര പിഴ?
മുമ്പ് ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന കുറഞ്ഞ പിഴ 250 രൂപയായിരുന്നു. പുതിയ ഭേദഗതിയോടെ ഇത് 500 രൂപയായി ഉയർത്തി. യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും സാധുവായ ടിക്കറ്റ് കൈവശം വേണമെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ നിർദേശം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പിഴ കൂട്ടിയത്?
ടിക്കറ്റില്ലാ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് റെയിൽവേയ്ക്ക് വലിയ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണിൽ മാത്രം 2026 മെയ് മാസത്തിൽ 4.96 ലക്ഷം ടിക്കറ്റില്ലാ യാത്രക്കാരെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് 40.85 കോടി രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് പിഴ ഇരട്ടിയാക്കിയത്.
വനിതാ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോച്ചുകളിലോ സീറ്റുകളിലോ പുരുഷ യാത്രക്കാർ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ചാൽ ഇനി 2,500 രൂപ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. മുമ്പ് ഇത് 500 രൂപയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും യാത്രാ സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് ഈ നടപടി.
പിഴയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് നടപടികളുണ്ടോ?
നിയമലംഘനം നടത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുകയോ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ആവശ്യമായാൽ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യാത്രക്കാരനോട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിർദേശിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്.
പിഴ അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ?
പിഴ അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിഴത്തുക 5,000 രൂപ വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി?
ടിക്കറ്റില്ലാ യാത്രയ്ക്ക് 1989-ലെ റെയിൽവേ ആക്ടിലെ 137, 138 വകുപ്പുകളാണ് ബാധകമാകുന്നത്. വനിതാ കോച്ചിൽ അനധികൃത പ്രവേശനം റെയിൽവേ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 162-ന്റെ ലംഘനമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാണോ?
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഈ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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