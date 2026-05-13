/Tiruppur Road Accident: തിരുപ്പൂരിൽ കാർ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി വൻ അപകടം; പോലീസുകാരനുൾപ്പെടെ 6 മരണം

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
ചെന്നൈ: തിരുപ്പൂരിൽ ട്രക്കും കാറും കൂട്ടിയിച്ച് 6 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തിരുപ്പൂർ വെള്ളക്കോവിൽ - കരൂർ ദേശീയ പാതയിലെ പോലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ലോറി റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അമിതവേഗതയിൽ വന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവറും മരിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 4 യാത്രികർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി.
അപകട വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ വെള്ളക്കോവിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
