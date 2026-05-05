TN Assembly Result 2026 TVK: സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ വിജയ്ക്ക് വേണ്ടത് 11 സീറ്റുകള്‍? ഭരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ദളപതി, ആരൊക്കെ കൂടെ നില്‍ക്കും?

Vijay to form Government in TN: രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് അധികാരത്തിലേറാമെന്നാണ് വിജയും ടിവികെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ ഇതിന് പിന്തുണ നൽകും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 5, 2026, 12:39 PM IST
  • 108 സീറ്റുകളാണ് വിജയുടെ ടിവികെ നേടിയിട്ടുള്ളത്
  • കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 118 സീറ്റുകൾ വേണം
  • വിജയ് രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്

8th Pay Commission: DA 2% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇനി 3%! കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില
ചെന്നൈ: തമിഴകത്ത് ഞെട്ടിക്കുന്ന മിന്നും വിജയം ആണ് സിനിമ താരം വിജയ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന ടിവികെ നേടിയത്. 234 ല്‍ 108 സീറ്റുകള്‍ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ടിവികെ മാറി. എന്നാല്‍ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 108 എന്ന മാജിക് നമ്പറിലേക്ക് എത്താന്‍ വിജയുടെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

എന്തായാലും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിജയ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് അവകാശവാദമുള്ളത്. ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ച 108 ല്‍ രണ്ട് സീറ്റുകളില്‍ വിജയ് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ സ്പീക്കര്‍ കൂടി ആകുമ്പോള്‍, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 11 പേരുടെ അധിക പിന്തുണ കൂടി വിജയ്ക്ക് വേണം. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും വിജയുടെ പാര്‍ട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ രംഗത്തെത്തുക എന്നതാണ് ചോദ്യം.

1. കോണ്‍ഗ്രസ്

നിലവില്‍ ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് അവര്‍ക്കുള്ളത്. എന്തായാലും ഡിഎംകെ നേതൃത്വവുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഹൈക്കമാന്റിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതുകൂടാതെ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിജയുമായി നടത്തിയ ആശയ വിനിമയവും ചില സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ മാത്രം നേടിയതുകൊണ്ട് ടിവികെയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ആവില്ല.

2. മുസ്ലീം ലീഗ്

കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് മുസ്ലീം ലീഗ്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ അവര്‍ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍, ഒരുപക്ഷേ മുസ്ലീം ലീഗും ടിവികെ പക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞേക്കും. അപ്പോഴും നാല് സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടാകും.

3. പട്ടാളി മക്കള്‍ കക്ഷി (പിഎംകെ)

നിലവില്‍ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അന്‍പുമണി രാംദോസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പട്ടാളി മക്കള്‍ കക്ഷി എന്ന പിഎംകെ. നിലവില്‍ നാല് സീറ്റുകളില്‍ ആണ് അവര്‍ക്ക് വിജയിക്കാന്‍ ആയത്. ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. 

നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോണ്‍ഗ്രസും മുസ്ലീം ലീഗും ടിവികെ പിന്തുണച്ചാല്‍, ശേഷിക്കുന്ന നാല് സീറ്റുകളുടെ പിന്തുണ പിഎംകെയ്ക്ക് നല്‍കാനാവും. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പിഎംകെ നേതൃത്വം തീരുമാനമൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

4. ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍

ഇടതു പാര്‍ട്ടികളായ സിപിഐഎമ്മിനും സിപിഐയ്ക്കും രണ്ട് വീതം സീറ്റുകളാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലഭിച്ചത്. സീറ്റ് വിഭജന വിഷയത്തില്‍ ഡിഎംകെ നേതൃത്വവുമായി ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ല. കേരളത്തിലും വലിയ പരാജയം നേരിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം.

5. വിസികെ

വിടുതലൈ ചിരുതൈഗള്‍ കക്ഷി എന്ന വിസികെയ്ക്ക് ഇത്തവണ രണ്ട് സീറ്റുകളുണ്ട്. ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത്. സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് മുറുമുറുപ്പുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ മുന്നണിയില്‍ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന്, തങ്ങള്‍ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. എംകെ സ്റ്റാലിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം തുടര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇവരല്ലാതെ ഓരോ സീറ്റ് വീതം നേടിയ മൂന്ന് പാര്‍ട്ടികള്‍ കൂടിയുണ്ട് തമിഴകത്ത്. ബിജെപി, ഡിഎംഡികെ, അമ്മ മക്കള്‍ മുന്നേറ്റ കഴകം എന്നിവയാണ് അവ.

