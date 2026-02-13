Kalaignar Magalir Urimai Thogai: തമിഴ്നാട്ടിലും ബിഹാർ മോഡൽ; വമ്പൻ നീക്കവുമായി സ്റ്റാലിൻ, സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5000 രൂപ കൈമാറി

ചെന്നൈ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാലിൻ സർക്കാർ വമ്പൻ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കലൈഞ്ജർ മഗളിർ ഉരിമൈ തൊകൈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപവീതം അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇക്കാര്യം സ്റ്റാലിൻ സാമൂഹികമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1.31 കോടി സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണമെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு இந்த ஸ்டாலின் தந்த உறுதிமொழிதான் உரிமைத்தொகை. யார் தடை ஏற்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன்.
தேர்தலைக் காரணம் காட்டி, மூன்று மாதங்களுக்கு உரிமைத்தொகையை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள். முந்திக்கொண்டது நமது #DravidianModel அரசு!
பிப்ரவரி, மார்ச்,… pic.twitter.com/n7VrMqcrb7
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 13, 2026
പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ എന്നീ മാസങ്ങളിലെ പ്രതിമാസ വിഹിതമായ 1000 രൂപ ചേർന്ന മൂവായിരം രൂപയും പ്രത്യേക വേനൽക്കാല സഹായമായ രണ്ടായിരം രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത്.
മാത്രമല്ല ഡിഎംകെ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നപക്ഷം കലൈഞ്ജർ മഗളിർ ഉരിമൈ തൊകൈ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന തുക ആയിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരമാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമക്കുറിപ്പിൽ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലൈഞ്ജർ മഗളിർ ഉരിമൈ തൊകൈ പദ്ധതി സർക്കാർ 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൂന്നു മാസത്തെ ധനസഹായ വിതരണം തടസപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ അതിനെ അതിജീവിച്ചുവെന്നും ഈ ധനസഹായം, സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പാനിന്നും അതിൽ ആര് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാലും പിന്നാട്ട് പോകില്ലെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
