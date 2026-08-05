/TN Budget: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തും; ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട്

ചെന്നൈ: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ രംഗത്ത്. ഇക്കാര്യം ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി എൻ മരിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല കാവേരി നദിയിൽ നിന്നും അർഹതപ്പെട്ട ജലം തമിഴ്നാട് നേടിയെടുക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി തമിഴ്നാടിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് 142 അടിയിലേക്ക് ഇയർത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 136 അടി എന്നതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താനടക്കമുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
വിജയ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകൾ, ട്രൈബ്യൂണൽ വിധികൾ, നീതിന്യായ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ദീർഘകാല ജലസുരക്ഷാ ശക്തമാക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തൽ, ആനമലയാർ, നല്ലൂർ അണക്കെട്ടു പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ, ഗോദാവരി-കാവേരി നദീബന്ധന പദ്ധതിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പൂർത്തീകരണം എന്നിവക്കുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായും പറയുന്നുണ്ട്.
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