Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /TN Budget: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തും; ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട്

TN Budget: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തും; ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട്

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടിലെ സംഭരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് കേരളം നിരന്തരം വാദിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് വിജയ് സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 05, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:31 PM IST
TN Budget: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തും; ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TN Biudget: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തും; ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി തമിഴ്നാട്
2
3
4
5