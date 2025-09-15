English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jharkhand Encounter: ഝാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട; ഒരു കോടി വിലയിട്ട മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ വധിച്ചു

കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സോറൻ.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:50 PM IST
  • ഝാർഖണ്ഡിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 3 മാവോയിസ്റ്റുകളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു
  • കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭീകരൻ സഹ്ദിയോ സോറനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

  1. Maoist attack: ഒഡിഷയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം; മൂന്ന് സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: ഹണിട്രാപ്പില്‍ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഇരകളായതായി സൂചന.  

Also Read: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: പ്രതികൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ്

ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെയും റാന്നി സ്വദേശിയെയും കൂടാതെ മറ്റു രണ്ടുപേരും മര്‍ദനത്തിനിരയായതായി  പോലീസിന് സംശയമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫോണുകളുൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു സംശയം അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ടായത്.  എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണവും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും ആവശ്യമാനിന്നാണ് സൂചന. 

സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ജയേഷിന്‍റെ ഫോണിലെ രഹസ്യ ഫോള്‍ഡര്‍ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. കൂടുതൽ ഇരകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഫോണിലുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്. രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും മര്‍ദനത്തിന്‍റെ അടക്കം പത്തോളം വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. രശ്മിയും മര്‍ദനത്തിനിരയായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. റാന്നി സ്വദേശിയെ കെട്ടിത്തൂക്കി മര്‍ദിക്കുന്നതും ഫോണിലുണ്ട്. 

Also Read: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: കൂടുതൽ പേർ മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായി; ദൃശ്യങ്ങൾ രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ

ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റേപ്ലർ അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ജയേഷിന്റെ ഫോണിലാണ്. ഫോൺ ലോക്കായതിനാൽ പോലീസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  രശ്മിയുമായി യുവാക്കൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയമാണു കുറ്റകൃത്യത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും പോലീസ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളും ജയേഷും ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാനിന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രശ്മിയും റാന്നി സ്വദേശിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈരാഗ്യമാണു മർദനത്തിനു പിന്നിലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. റാന്നി സ്വദേശിയെ ഈ മാസം 5 നും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഈ മാസം ഒന്നിനുമാണു മർദനത്തിന് ഇരകയാക്കിയത്. മർദനമേറ്റ യുവാക്കൾ ബന്ധുക്കളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

