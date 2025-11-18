English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Maoist Leader Madvi hidma Killed: മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ മാദ്‍വി ഹിദ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Maoist Leader Madvi hidma Killed: മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ മാദ്‍വി ഹിദ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടന്ന ശക്തമായ സുരക്ഷാ നീക്കത്തിലൂടെ ആറ് കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 18, 2025, 12:13 PM IST
  • ആന്ധ്രയിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • മാദ്‌വി ഹിദ്മയെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന വെടിവച്ചു കൊന്നത്

Maoist Leader Madvi hidma Killed: മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ മാദ്‍വി ഹിദ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അമരാവതി: ആന്ധ്രയിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തലയ്ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട മാവോയിസ്റ്റ് കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാദ്‌വി ഹിദ്മയെയാണ്  ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന വെടിവച്ചു കൊന്നത്. 

സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാദ്‌വിയുടെ ഭാര്യ രാജെ എന്ന രാജാക്കയും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  കൊല്ലപ്പെട്ട മാദ്‌വി രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ 26 ആക്രമണങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനായിരുന്നു. ദന്തെവാഡയിൽ 2010 ൽ 76 സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആക്രമണവും 2013 ൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നത നേതാക്കൾ ഉൾപ്പടെ 27 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ജിറാം ഘാട്ടിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലും മാദ്‌വിയിക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരുന്നത്.  ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേനാ അംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Maoist CommanderNaxalsMadvi Hidma Killedമാവോയിസ്റ്റ് കമാന്‍ഡര്‍ മാദ്‍വി ഹിദ്മEncounter

