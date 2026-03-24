  • Modi Trump Talks: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങൾക്കിടെ മോദിയെ വിളിച്ച് ട്രംപ്! സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണം, വേണ്ടത് സമാധാനമെന്ന് മോദി

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ഹോർമൂസുമാണ് മോദി-ട്രംപ് ഫോൺ കോളിൽ ചർച്ചയായത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:55 PM IST
  • ശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കും ചര്‍ച്ചയായി.
  • ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. Iran Israel US Conflict: ട്രംപ് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫുമായോ? മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ എന്ത്?

Trending Photos

Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം
7
Gold rate today
Gold Rate Today March 23: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയിലധികം
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Gajakesari yoga
Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-46 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
ന്യൂഡല്‍ഹി: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് മോദി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപുമായി മോദി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കും ചര്‍ച്ചയായി. ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പ്രധാനമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്

''പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ചർച്ചയായി. മേഖലയിൽ എത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായും തടസ്സമില്ലാതെയും തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെയാകെ ആവശ്യമാണ്. സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ട്രംപുമായി ധാരണയിലെത്തിയതായും മോദി കുറിച്ചു.''

Also Read: Iran Israel US Conflict: ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം? ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളെ യുഎസും ഇസ്രയേലും ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്റില്‍ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി തുടര്‍ച്ചയായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു. 

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രപാതയില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ല. യുദ്ധം ലോകത്തൊന്നാകെ ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സമാന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയിലുമുള്ളത്. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കകള്‍ ഉയരുന്നുവരികയാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

