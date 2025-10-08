ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. തുമകുരുവിലെ മർകൊനഹള്ളി റിസർവോയറിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
പതിനഞ്ചംഗ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയവരിലെ ആറ് പേരാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതെന്ന് തുമകുരു എസ്പി അശോക് കെവി പറഞ്ഞു. കുനിഗൽ താലൂക്കിലെ മഗദിപല്യയിലെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സംഘമാണ് റിസർവോയറിൽ വന്നത്.
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുകയും അതിശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു. ഏഴ് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടുപോയി. ഇതിൽ നവാസ് എന്നയാളെ രക്ഷിക്കായി.
ബാക്കി ആറ് പേരും ഒഴുകിപ്പോയി. നവാസിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടെടുത്ത രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും സ്ത്രീകളുടേതാണെന്നാണ് വിവരം. നാലും ഒന്നും വയസുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും രണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
