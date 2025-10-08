English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drown To Death: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കുടുംബത്തിലെ ആറുപേര്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി, ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Drown To Death: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കുടുംബത്തിലെ ആറുപേര്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി, ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Tumakuru Dam: തുമകുരുവിലെ മർകൊനഹള്ളി റിസർവോയറിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:55 PM IST
  • തുമകുരുവിലെ മർകൊനഹള്ളി റിസർവോയറിലാണ് അപകടം
  • പതിനഞ്ചം​ഗ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്

Drown To Death: വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ കുടുംബത്തിലെ ആറുപേര്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി, ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

ബെം​ഗളൂരു: കർണാടകയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. തുമകുരുവിലെ മർകൊനഹള്ളി റിസർവോയറിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

പതിനഞ്ചം​ഗ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയവരിലെ ആറ് പേരാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതെന്ന് തുമകുരു എസ്പി അശോക് കെവി പറഞ്ഞു. കുനി​ഗൽ താലൂക്കിലെ മ​ഗദിപല്യയിലെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സംഘമാണ് റിസർവോയറിൽ വന്നത്.

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുകയും അതിശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു. ഏഴ് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടുപോയി. ഇതിൽ നവാസ് എന്നയാളെ രക്ഷിക്കായി.

ബാക്കി ആറ് പേരും ഒഴുകിപ്പോയി. നവാസിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടെടുത്ത രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും സ്ത്രീകളുടേതാണെന്നാണ് വിവരം. നാലും ഒന്നും വയസുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും രണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

