  • Karur Stampede Death: കരൂർ ദുരന്തം; മരിച്ച 41 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് ദത്തെടുക്കുമെന്ന് ടിവികെ

Karur Stampede Death: ടിവികെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അധവ് അർജുനയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:11 PM IST
കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച 41 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് ദത്തെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് ടിവികെ. ടിവികെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അധവ് അർജുനയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വിജയ് വഹിക്കുമെന്നും ടിവികെ വ്യക്തമാക്കി. കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ടിവികെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

മരിച്ചവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും അതിനാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അധവ് അർജുന പറഞ്ഞു. വിജയ് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അന്ന് റാലി നടത്തിയത്. കരൂർ പൊലീസാണ് ഞങ്ങളെ അന്ന് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. മറ്റെവിടെയും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാത്ത പൊലീസ് എന്തിനാണ് കരൂരിൽ മാത്രം ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിജയ് വൈകിയൊന്നുമല്ല അവിടെ എത്തിയതെന്നും അത് തെറ്റായ ആരോപണമാണെന്നും അധവ് പറഞ്ഞു. വിജയ്‌യുടെ നേതൃപാടവത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തത് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് എത്രത്തോളം തെറ്റാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധവ് അർജുന പറഞ്ഞു.

Karur Stampede DeathKarur Rally StampedeActor VijayTVK

